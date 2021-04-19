تعرف على موعد صلاة الجنازة على ابنة الموسيقار محمد الموجي

بعد وفاتها منذ قليل

علم صدى البلد أن جنازة أنغام الموجي ؛ ابنة الموسيقار محمد الموجي ستقام بمسجد السلام في مدينة نصر على أن يتم دفنها بمقابر العائلة بالوفاء والأمل.

و أعلنت غنوة الموجى، ابنة الموسيقار محمد الموجى، وفاة شقيقتها أنغام الموجى، وذلك عبر صفحتها على "فيس بوك"، وكتبت قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أختى أنغام ماتت"، ولم يتم تحديد موعد الجنازة أو العزاء حتى الآن.

وجاءت الوفاة بعد إصابة أنغام الموجى بنزيف في المخ، ونقلها للعناية المركزة وكانت حالتها حرجة، وتوفيت بالمستشفى.

فيما كشف أحمد الموجي، حفيد الموسيقار محمد الموجي، وفاة خالته «أنغام».

حيث كتب ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله.. خالتي الحبيبة أنغام محمد الموجي».

يذكر أنّ محمد الموجي، من مواليد كفر الشيخ، كان والده عازفًا على الكمان والعود، ما جعل الموجي يتقن عزف العود مبكرًا في الثامنة من العمر، وحصل على دبلوم الزراعة عام 1944، وعمل في عدة وظائف، ثم ظهرت ميوله إلى الغناء، وبدأ مشواره الفني بالعزف على العود في فرقة (صفية حلمي)، ثم فرقة (بديعة مصابني)، ثم اتجه إلى التلحين في عام 1951 عبر الإذاعة.