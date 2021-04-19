تقارير: اتجاه لاستبعاد الفرق المشاركة في السوبر الأوروبي من دوري الأبطال.. وتتويج باريس سان جيرمان بطلًا

أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ يويفا” يدرس إعطاء لقب النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أوروبا، لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت صحيفة " بيلد الألمانية، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيجتمع غدًا لمناقشة مصير بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة الى أن اليويفا قد يعلن عن استبعاد ريال مدريد الإسباني وتشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين من دور نصف النهائي، وتتويج باريس سان جيرمان بطلًا لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة أن هذا القرار قد لا يتم اتخاذه بسبب عقود البث التليفزيوني، ما قد يجعل اليويفا يتخذ خيارا آخر وهو إعادة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند الألمانيين، وبورتو البرتغالي للمنافسة في البطولة، والمشاركة في نصف النهائي إضافة لـ باريس سان جيرمان الفرنسي.

جدير بالذكر أن ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي أعلنوا رفقة 9 أندية أخرى، إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي، لتكون بدلًا لبطولة دوري أبطال أوروبا.