مخرج مسلسل "موسى" يظهر في الحلقة السابعة مع محمد رمضان

يشارك فى التمثيل

ظهر محمد سلامة مخرج مسلسل "موسى" في حلقة اليوم من العمل الذي يخوض به النجم محمد رمضان سباقه الرمضاني.

وجسد سلامة دور رجل صعيدي على المركب مع محمد رمضان بعد أن غرقت بهم البلد؛ ليصبح بجانبه على المركب ويقدم له الطعام والشراب.

عرضت قناة dmc الفضائية، سابع حلقات مسلسل موسى، لـ محمد رمضان، وسمية الخشاب، وشهدت الحلقة تصاعدا في الأحداث منذ بدايتها.

ملخص أحداث الحلقة السابعة لـ مسلسل موسى



بدأت أحداث الحلقة السابعة لمسلسل موسى (محمد رمضان)، بلقاء جمعه مع حبيبته نجاة (تارا عماد)، فتطمأن بعد الشائعات التي انتشرت عن قتل الانجليز له، في الوقت الذي يضرب الفيضان قرية موسى، وتفكر المياه البيوت.



يحاول موسى البحث عن حبيبته نجاة وسط الفيضان، لكنه بعد نجاته لها يكتشف إصابتها بجرح كبير وتموت بسبب ذلك الجرح، فيعم الحزن على موسى.

وتذهب شفيقة شقيقة موسى (هبة مجدي) لتعيش مع سيدة أرمينية باحد فنادق القاهرة، بعدما قررت الفرار من القرية بعدما فضحها زوجها مسعد (حمدي الوزير)، واتهامه بالزنا لها، ظلما وبهتانا.

مواعيد عرض مسلسل موسى

وتعرض قناة dmc الفضائية، مسلسل موسى، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، والإعادة الحادية عشرة والنصف مساء، والحادية عشرة ظهرا، إضافة إلى عرضه عبر قناة dmc دراما، في تمام الثامنة مساء، والإعادة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، والسابعة صباحا، والواحدة ظهرا.

كما يتم عرض مسلسل موسى، عبر قناة art حكايات 1، في تمام الحادية عشرة مساء، والإعادة السادسة صباحا، والثانية ظهرا، إضافة إلى عرضه عبر قناة art حكايات 2، الواحدة بعد منتصف الليل، والإعادة في التاسعة صباحا، والخامسة مساءً.

أبطال مسلسل موسى مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.