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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فيه حدود.. نيكول سابا تهدد بالانسحاب من خمس نجوم على الهواء لهذا السبب.. فيديو

نيكول سابا
نيكول سابا

وقعت الفنانة نيكول سابا، ضحية لبرنامج المقالب الكوميدي «خمس نجوم»، الذي تعرضه قناة أم بي سي مصر.


 

وعقد طاقم البرنامج مؤتمرا صحفيا للإعلان عن حملة إعلانية لصالح شركة وهمية،  تضمن حضور الفنانة نيكول سابا والفنانين كريم فهمي وغادة عادل.


 

وأثناء تقديم أحد طاقم البرنامج الفنانة "نيكول سابا"، تعمد نطق اسمها بالخطأ، قائلا: "معانا الفنان كريم فهمي والفنانة غادة عادل والفنانة نيكول ثابت"، لترد "سابا"، قائلة: "فيه ايه أنا همشي، مش هينفع كدا، فيه حدود لو سمحتم مينفعش كدا".


 

والجدير بالذكر أن برنامج «خمس نجوم»، يجمع لأول مرة معا النجوم غادة عادل، ونور، وكريم فهمي، ومُصطفى قمر، ومحمد الشرنوبي؛ حيث يقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، ما يفجر الكثير من المواقف المضحكة، وينضم إلى النجوم الخمسة أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام في كل حلقة.

 

برنامج «خمس نجوم» يُعرض على «MBC مصر» يوميا طوال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

 

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