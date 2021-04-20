عاجل
عامل دور حلو أوي.. محمد ممدوح يشيد بـ محمد ثروت في مسلسل " بين السما والأرض " التضامن تدرس مقترحا يسمح للمرأة ذات الإعاقة المتزوجة بالجمع بين معاشين.. محروس: يسهم في دمجها في المجتمع.. والهواري: يضمن المساواة.. وإسحق: تمكينها اقتصاديا يعظم الاستفادة من طاقتها لما تظبط المنبه عشان السحور .. أحمد جمال يداعب جمهوره | شاهد أمن الاسماعيلإة يكثف جهوده لضبط أب متهم بقتل طفله بإحدى القرى رئيس البيت الأبيض لـ كرة القدم .. من هو فلورنتينو بيريز صاحب ثورة التغيير الأوروبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل وأسهل طرق لمشاهدة حدث Spring Loaded لشركة آبل .. اليوم

طرق لمشاهدة حدث Spring
طرق لمشاهدة حدث Spring Loaded شركة آبل اليوم

تفصلنا ساعات معدودة عن أول حدث لشركة Apple آبل الأمريكية هذا العام 2021، وهو حدث Spring Loaded الذى يعقد اليوم الثلاثاء  20 أبريل، ويتضمن إطلاق مجموعة من أجهزة الآيباد التى تم تحديثها وكذلك ميزة أحدث إصدار من نظام التشغيل وهو iOS 14.5 .

 

وبحسب موقعMacRumors  فإن حدث مؤتمر آبل Spring Loaded الذى سيعقد غدا أون لاين بسبب فيروس كورونا، كوفيد-19 ، حيث سيبدأ المؤتمر فى تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت مقر شركة آبل، كوبيرتينو ، وسيكون فى تمام الساعة 6 مساء ، وسيكون فى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة. 

 

إقرا أيضا :  آبل: تخلينا عن الشواحن سيوفر للعالم 861 ألف طن من المعادن



كيف يمكنك مشاهد البث الحى لحدث آبل  Spring Loaded ؟

 

موقع Apple Events
ويمكن مشاهدة الحدث من خلال موقع الويب Apple Events ، على كمبيوتر ماك أو جهاز الآيباد أو الآيفون أو أى جهاز آخر من خلال أى محرك بحث على Apple Events ، وذلك من خلال هذا الرابط  أو الدخول على www.apple.com/apple-events/ 

قناة آبل على موقع  يوتيوب YouTube
وتعتبر هذه الطريقة هى الأسهل والأكثر فاعلية ويمكن لأى مستخدم الدخول على موقع قناة آل على يوتيوب ومشاهدة البث الحى للمؤتمر .

 

 

تطبيق Apple TV 
وسيكون هذا التطبيق مخصص فقط لكل مستخدمى أجهزة آبل من هواتف آيفون وآيباد، حيث سيكون هناك قسم بارز لتطبيق Apple TV prominent مخصص للبث المباشر ، والذي يمكن مشاهدته على أي جهاز يتوفر فيه تطبيق Apple TV.

 

أهم الأجهزة التى تصدرها آبل فى حدث Spring Loaded

 

أجهزة iPad Pro 
ومن المتوقع أن تكون طرازات iPad Pro لعام 2021 المحدثة هي الحدث الرئيسي في حدث آبل في حيث ستقوم الشركة بترقية مواصفات طرازي iPad Pro مقاس 11 و 12.9 بوصة ، لكنها لن تجرى تغييرات خارجية كبيرة . 


أجهزة كمبيوتر ماك Mac
وتحتوي أجهزة Mac mini و MacBook Air و MacBook Pro على معالجات M1 والتى تقوم آبل بتصنيعها بالإضافة إلى شريحة A14X ، بالإضافة إلى إصدار الجيل الثالث من القلم الذكى  Apple Pencil .

 

حدث Spring Loaded شركة ابل حدث ابل 2021 مؤتمر ابل 2021 البث الحى لحدث آبل

ترشيحاتنا

خطط له منذ 5 سنوات.. انتحار راهب بوذي لسبب غريب.. تفاصيل

القبض على المشتبه بهما في حادثي إطلاق نار أسقطا 6 قتلى بأمريكا

الصين تسجل إصابة محلية جديدة بكورونا

حكم كثرة النوم في نهار رمضان وهل تؤثر على الصوم.. الأزهر يرد.. فيديو

الزمالك يعلن مكافأة إجادة لأبطال اليد

رئيس البيت الأبيض لـ كرة القدم .. من هو فلورنتينو بيريز صاحب ثورة التغيير الأوروبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل إزالة الشعر الزائد عن الجسم أو الوجه يبطل الصيام؟

وزير التعليم: الرئيس السيسي طلب إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

قصة راكب حمل كفنه بحقيبة سفره ليقع ضحية حادث قطار طوخ.. فيديو

أسعار البنزين الجديدة في مصر .. البترول تكشف التفاصيل وموعد الإعلان

الحاجة هنية صاحبة صينية إفطار قطار طوخ: "عايزة الأجر من ربنا"

سعر الذهب في مصر اليوم 20-4-2021

شد وجذب بين النواب ووزير التعليم.. ورئيس الشيوخ يتدخل لإنهاء الأزمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مرفت القباني تكتب: الطاقة والكرما بين الوعي والوهم

أحمد شيخو يكتب: السلام والاستقرار بين القوى السلطوية والدولتية والمجتمعية

د. هبة جمال الدين تكتب: فلتنعموا بصحبة الشيطان

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الإصطناعى بين الواقع.. ولغز المستقبل

عثمان المقدم يكتب: قارئة الفنجان

فاطمة يوسف تكتب: 5 أفكار محفزة لصيام الأطفال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

اﻟﻤﺰﻳﺪ