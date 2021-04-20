أفضل وأسهل طرق لمشاهدة حدث Spring Loaded لشركة آبل .. اليوم

تفصلنا ساعات معدودة عن أول حدث لشركة Apple آبل الأمريكية هذا العام 2021، وهو حدث Spring Loaded الذى يعقد اليوم الثلاثاء 20 أبريل، ويتضمن إطلاق مجموعة من أجهزة الآيباد التى تم تحديثها وكذلك ميزة أحدث إصدار من نظام التشغيل وهو iOS 14.5 .

وبحسب موقعMacRumors فإن حدث مؤتمر آبل Spring Loaded الذى سيعقد غدا أون لاين بسبب فيروس كورونا، كوفيد-19 ، حيث سيبدأ المؤتمر فى تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت مقر شركة آبل، كوبيرتينو ، وسيكون فى تمام الساعة 6 مساء ، وسيكون فى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

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كيف يمكنك مشاهد البث الحى لحدث آبل Spring Loaded ؟

موقع Apple Events

ويمكن مشاهدة الحدث من خلال موقع الويب Apple Events ، على كمبيوتر ماك أو جهاز الآيباد أو الآيفون أو أى جهاز آخر من خلال أى محرك بحث على Apple Events ، وذلك من خلال هذا الرابط أو الدخول على www.apple.com/apple-events/



قناة آبل على موقع يوتيوب YouTube

وتعتبر هذه الطريقة هى الأسهل والأكثر فاعلية ويمكن لأى مستخدم الدخول على موقع قناة آل على يوتيوب ومشاهدة البث الحى للمؤتمر .

تطبيق Apple TV

وسيكون هذا التطبيق مخصص فقط لكل مستخدمى أجهزة آبل من هواتف آيفون وآيباد، حيث سيكون هناك قسم بارز لتطبيق Apple TV prominent مخصص للبث المباشر ، والذي يمكن مشاهدته على أي جهاز يتوفر فيه تطبيق Apple TV.

أهم الأجهزة التى تصدرها آبل فى حدث Spring Loaded

أجهزة iPad Pro

ومن المتوقع أن تكون طرازات iPad Pro لعام 2021 المحدثة هي الحدث الرئيسي في حدث آبل في حيث ستقوم الشركة بترقية مواصفات طرازي iPad Pro مقاس 11 و 12.9 بوصة ، لكنها لن تجرى تغييرات خارجية كبيرة .



أجهزة كمبيوتر ماك Mac

وتحتوي أجهزة Mac mini و MacBook Air و MacBook Pro على معالجات M1 والتى تقوم آبل بتصنيعها بالإضافة إلى شريحة A14X ، بالإضافة إلى إصدار الجيل الثالث من القلم الذكى Apple Pencil .