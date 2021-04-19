مستقبل وطن المنيا يطلق مبادرة القوافل الغذائية المخفضة

بعنوان "كلنا معاك"

أطلق حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا مبادرة القوافل الغذائية المخفضة تحت شعار “كلنا معاك”.

وكان ذلك تمشيا مع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التى أطلقها الرئيس السيسي وانطلاقا من الدور المجتمعي لـ "مستقبل وطن" برعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

تستهدف المبادرة كافة القرى والنجوع بجميع مراكز وأقسام المحافظة خلال شهر رمضان ٢٠٢١، حيث تقوم ببيع جميع المواد الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة.