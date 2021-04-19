مصطفى خاطر ومحمد محمود عبد العزيز يعزيان أحمد خالد صالح

بدأ منذ قليل عزاء الدكتورة الراحلة هالة زين زوجة الفنان الراحل خالد صالح ووالدة الفنان احمد خالد صالح والذى يقام فى المجمع الإسلامي بمنطقة الشيخ زايد.

وحرص على حضور عزاء الدكتورة هالة زين كل من مصطفى خاطر ومحمد محمود عبد العزيز وطارق عبد العزيز وكان فى استقبالهم أحمد خالد صالح ليتلقى العزاء.

وكانت وتوفيت أمس ، الدكتورة هالة زين والدة الفنان أحمد خالد صالح وزوجة الفنان الراحل خالد صالح وحماة الفنانة هنادي مهنا بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد.



وكان شارك الفنان أحمد خالد صالح صورة له مع والدته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعد إصابتها بفيروس كورونا، يطلب من متابعيه الدعاء لها بالشفاء العاجل.

أحمد خالد صالح يرثى والدته

‏‪وكتب أحمد خالد صالح على الصورة، قائلا: "اللهم البسها ثوب الصحة و العافية و ارفع عنها و احرسها بعينك التي لا تنام اللهم اشفي امي شفاء لا يغادر سقما اللهم خذ بيدها و اشفيها و اشفي مرضانا اجمعين عاجلاً غير اجلاً يا ارحم الراحمين و صلي الله وسلم على سيدنا محمد و علي اله و اصحابه اجمعين. دعواتكم ربنا يطمنا علي كل غالي لينا و يعدي الفترة دي علي خير يا رب

هنادى مهنا ترثى حماتها

وكتبت الفنانة هنادى مهنا، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، قائلة: "دعواتكم لأبى وأمى وحماتى ولكل مريض بالشفاء العاجل شفاء لا يغادر سقما أن الدعاء يغير الأقدار كثفوا الدعاء أرجوكم".

وكانت الفنانة هنادي مهنا أعلنت يوم 22 مارس الماضى إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعدما أجرت مسحة طبيبة وجاءت نتيجتها إيجابية، حيث كتبت هنادى عبر استورى حسابها بموقع "إنستجرام": كورونا إيجابى الحمد لله"، ثم أعلن زوجها أحمد خالد صالح إصابته بفيروس كورونا وخضوعهما للعزل المنزلى واتباعهما بروتوكول العلاج الخاص بالفيروس.

كما أعلنت الفنانة هنادي مهنا، إصابة والدتها بفيروس كورونا، بعد 48 ساعة من إعلان إصابتها هي وزوجها الفنان أحمد خالد صالح بالفيروس، حيث طالبت هنادى عبر استورى حسابها بموقع "انستجرام" بالدعاء لوالدتها وكتبت: "ادعوا لماما ايجابى كورونا".