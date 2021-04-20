تعرف على جيش القردة الذي تحول بسبب شرائح إلكترونية .. فيديو

عرضت قناة روسيا اليوم فيديو لتجارب علمية تثير رعب العلماء وهذا بسبب تطوير طفرة تقنية تتحكم بالعقل وهناك تحذير من نتائج خطيرة محتملة من خلال إمكانية زرع شرائح الكترونية في ادمغه القرود .

وأضاف الفيديو أن هذه القردة التي سيتم تركيب شريحة بها يمكنها القيام بعمليات دماغية معقدة وهذا الأجراء يثير رعب علماء الأحياء والذين حذروا من زرع أدمغة صغيرة بشرية للحيوانات .

وأوضح الفيديو أن الغرسات التي يتم زرعها في القردة تتم بطريقة خاصة وعند حصول التطور في أدمغة القرود يمكن أن يخرج الأمر عن السيطرة ويتحول الكوكب "إلي كوكب قردة ".