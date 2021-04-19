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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل حرب أهلية

مسلسل حرب أهلية الحلقة 7 : تمارا تكشف خيانة زوجة والدها مع يوسف

صدى البلد

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل حرب أهلية انقاذ "مريم" لـ تمارا بعدما وجدتها ملقاة على الارض فى غرفتها.

 

بينما تطلب "مريم" من ابنتها "تمارا" ان تسامحها وأن تبدأ من جديد.

 

وتنتهى الحلقة بمفاجأة اكتشاف "تمارا" خيانة "نادين" لوالدها مع "يوسف".

 

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين ، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.

 

وتجسد يسرا في العمل شخصية "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، وتكتشف أنها قد تخسر كل شيء في لحظة ضعف، وتبدأ الأحداث والمفاجآت.

 

يسرا تجدد تعاونها مع المؤلف أحمد عادل والمخرج سامح عبد العزيز في "حرب أهلية" بعد نجاحهم العام الماضى في مسلسل "خيانة عهد" والذى شارك في بطولته حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومى فؤاد، هنادى مهنى وخالد أنور، وخالد سرحان، وتيام قمر، ومصطفى درويش، هدى الاتربى، رمزى العدل.

بيومي فؤاد جميلة عوض محمود حجازي المتحدة للخدمات الإعلامية حرب أهلية هدي الاتربي سامح عبد العزيز مسلسل حرب اهلية

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