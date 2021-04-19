توريد 531.227 طن أقماح لصوامع وبناكر الأقصر

أعلن الدكتور تامر مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الاقصر، عن توريد 531.227 طن “خمسمائة وواحد وثلاثين طنا و مائتين وسبعة وعشرين كيلو” بنسبة 1.6 % من إجمالي السعة التخزينية للمحافظة حتى اليوم منذ انطلاق موسم التوريد بالمحافظة.

وكان قد بدأ موسم توريد القمح في محافظة الأقصر الاسبوع الماضي ووسط الإجراءات الاحترازية اللازمة .





وأوضح وكيل وزارة التموين بالأقصر ، أنه يوجد بمركز و مدينة ارمنت عدد 1 صومعة بسعة 1000 طن وعدد 1 شونة بسعة 5000 طن كما يوجد بمركز ومدينة اسنا عدد 1بنكر بسعة 23000 طن وعدد 1شونة بسعة عدد 5000 طن وبذلك يصبح اجمالى السعة التخزينية 34الف طن .





وأضاف وكيل وزارة التموين أنه تم تشكيل لجنة خماسية لتسلم القمح، يترأسها عضو من مديرية التموين، وتضم في عضويتها كلا من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديرية الزراعة وامين الشونة او الموقع التخزينى وجمعية القبانية والجهات المسوقة هي «الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية» تكون مهمتها الإشراف على تسلم الأقماح الموردة من قبل المزارعين بكل سعة تخزينية.

وحرصت جميع الشون والصوامع والهناجر على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة وباء كورونا المستجد.

