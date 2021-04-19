عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 531.227 طن أقماح لصوامع وبناكر الأقصر

قمح
قمح

أعلن الدكتور تامر مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الاقصر،  عن توريد   531.227 طن “خمسمائة وواحد وثلاثين طنا و مائتين وسبعة وعشرين كيلو” بنسبة 1.6 % من إجمالي السعة التخزينية للمحافظة حتى اليوم منذ انطلاق موسم التوريد بالمحافظة. 

 

وكان قد بدأ موسم توريد القمح في محافظة الأقصر الاسبوع الماضي ووسط الإجراءات الاحترازية اللازمة .


 

وأوضح وكيل وزارة التموين  بالأقصر  ، أنه يوجد  بمركز و مدينة ارمنت عدد 1 صومعة بسعة  1000  طن  وعدد 1 شونة بسعة  5000   طن  كما يوجد بمركز ومدينة اسنا عدد 1بنكر بسعة 23000  طن وعدد  1شونة بسعة عدد  5000   طن وبذلك يصبح اجمالى السعة التخزينية 34الف طن .


 

وأضاف  وكيل وزارة التموين أنه تم تشكيل لجنة خماسية لتسلم القمح، يترأسها عضو من مديرية التموين، وتضم في عضويتها كلا من الهيئة  القومية لسلامة الغذاء ومديرية الزراعة  وامين الشونة او الموقع التخزينى وجمعية القبانية والجهات المسوقة هي «الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية» تكون مهمتها الإشراف على تسلم  الأقماح  الموردة من قبل المزارعين بكل سعة تخزينية.

 

 وحرصت  جميع الشون والصوامع والهناجر على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة وباء كورونا المستجد.
 

الأقصر الصوامع الإجراءات الاحترازية مديرية التموين وكيل وزارة التموين

ترشيحاتنا

حقيقة أجور الفنانين في دراما رمضان .. 45 مليون جنيه تتصدر

شرطة الكويت تبحث عن مجنس "مصري الأصل" اقتحم مدرسة بسلاح ناري

11ص=عقار مخالف يعرض سكان منطقة قلعة البلح فى أسيوط للخطر ..صور

طرح نظام جديد لتطوير التعليم| خبراء يهاجمون الوزارة بشدة ويطالبون البرلمان برفضه

تعرف على أقدم 3 شركات في تصنيع محركات السيارات

في ثامن حلقات البرنامج.. إلهام شاهين تواجه أسئلة "شيخ الحارة والجريئة"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحاجة هنية صاحبة صينية إفطار قطار طوخ: "عايزة الأجر من ربنا"

وزير التعليم: الرئيس السيسي طلب إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا

بيان رسمي| مصر: سد النهضة غير مطابق للمواصفات ومقام بطريقة غير سليمة

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء عقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا هذا العام

صحيفة إثيوبية: على آبي أحمد التوصل لاتفاق حقيقي مع مصر والسودان بشأن سد النهضة

أسعار البنزين الجديدة في مصر .. البترول تكشف التفاصيل وموعد الإعلان

قصة راكب حمل كفنه بحقيبة سفره ليقع ضحية حادث قطار طوخ.. فيديو

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مرفت القباني تكتب: الطاقة والكرما بين الوعي والوهم

أحمد شيخو يكتب: السلام والاستقرار بين القوى السلطوية والدولتية والمجتمعية

د. هبة جمال الدين تكتب: فلتنعموا بصحبة الشيطان

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الإصطناعى بين الواقع.. ولغز المستقبل

عثمان المقدم يكتب: قارئة الفنجان

فاطمة يوسف تكتب: 5 أفكار محفزة لصيام الأطفال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

اﻟﻤﺰﻳﺪ