هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطي من سامسونج سيصدر بـ 8 ألوان .. مواصفات

كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية، ستصدر هاتفها القابل للطى Galaxy Z Flip 3 ، والذى من المتوقع أن يصدر فى النصف الثانى من العام الحالى 2021 ، بعدد متنوع من الألوان يصل عددها إلى ثمانية ألوان.



وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Galaxy Z Flip 3 سيأتى بألوان الأبيض و الأزرق الداكن و الوردى والرمادى و الأرجواني والأخضر والأسود والبيج، بالإضافة إلى أنه من المحتمل أن يأتى بتقنية الكاميرا السيلفى تحت الشاشة، أى بدون نوتش أو أى ثقوب فى شاشة الهاتف.

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وسيأتى هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطى من سامسونج مع شاشة من نوع LTPO AMOLED ، مع دعم قلم S Pen الذكى، ولكن ليس من المعروف إذا كان الهاتف سيحتوى على فتحة مخصصة للقلم الذكى بداخله أم لا .



وسيدعم قلم S Pen الذكى مع هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطى مستشعرات أذكى ليصبح أفضل أداء وأكثر سرعة، وسيأتى ب 3 مستشعرات منها مستشعر رئيسي من نوع telephoto مثل هواتف Galaxy S21 .



وسيحتوى هاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطى من سامسونج ، بشاشة أقوى من سابقه، حيث سيتم تعديل نوع الزجاج المستخدم وسيتم استخدام زجاج UTG من النوع السميك ، حيث كانت سامسونج قد أصدرت هاتف Galaxy Z Fold2 بنوعية خفيفة من زجاج UTG ، لتصدره بسعر أرخص.