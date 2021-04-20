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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطي من سامسونج سيصدر بـ 8 ألوان .. مواصفات

هاتف Galaxy Z Flip
هاتف Galaxy Z Flip 3 سيصدر ب 8 ألوان

كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية، ستصدر هاتفها القابل للطى Galaxy Z Flip 3 ، والذى من المتوقع أن يصدر فى النصف الثانى من العام الحالى 2021 ، بعدد متنوع من الألوان يصل عددها إلى ثمانية ألوان. 


وبحسب موقع GSMArena  فإن هاتف Galaxy Z Flip 3 سيأتى بألوان الأبيض و الأزرق الداكن و الوردى والرمادى و الأرجواني والأخضر والأسود والبيج، بالإضافة إلى أنه من المحتمل أن يأتى بتقنية الكاميرا السيلفى تحت الشاشة، أى بدون نوتش أو أى ثقوب فى شاشة الهاتف. 

 

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وسيأتى هاتف Galaxy Z Flip 3  القابل للطى من سامسونج مع شاشة من نوع LTPO AMOLED ، مع دعم قلم S Pen الذكى، ولكن ليس من المعروف إذا كان الهاتف سيحتوى على فتحة مخصصة للقلم الذكى بداخله أم لا . 


وسيدعم قلم S Pen الذكى مع هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطى مستشعرات أذكى ليصبح أفضل أداء وأكثر سرعة، وسيأتى ب 3 مستشعرات منها مستشعر رئيسي من نوع telephoto مثل هواتف Galaxy S21 . 


وسيحتوى هاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطى من سامسونج ، بشاشة أقوى من سابقه، حيث سيتم تعديل نوع الزجاج المستخدم وسيتم استخدام زجاج  UTG من النوع السميك ، حيث كانت سامسونج قد أصدرت هاتف  Galaxy Z Fold2 بنوعية خفيفة من زجاج UTG ، لتصدره بسعر أرخص.

 

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هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطي من سامسونج سيصدر بـ 8 ألوان .. مواصفات

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