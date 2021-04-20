اللواء محمد زكي يكشف أهمية تعاون المواطنين مع قوات الأمن بإعطائهم معلومات للخارجين عن القانون.. فيديو

قال اللواء محمد زكي مساعد أول وزير الداخلية الأسبق ، إن قواعد المعلومات المتواجدة لدي جهاز الأمن المصري تم دعمها بمعلومات جديدة من المواطنين وهذا يدل علي أن المواطن لدية قناعة بعدالة موقف رجال الأمن .

وأضاف زكي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور " : أن تقديم المعلومات من قبل المواطنين عن الإرهابيين المتواجدين يثري أداء رجال الأمن لأنه على ضوء هذه المعلومة يتم اتخاذ المخطط الازم لمواجهة العناصر الإرهابية .

وأوضح زكي ، أن الخطط التي تقوم قوات الأمن بتجهيزها تكون بجودة عالية وتنفيذها أيضا يكون بمهارات عالية ضد الإرهابيين والخارجين عن القانون .