أخبار التكنولوجيا.. احذر تحميل WhatsApp pink.. تسريبات تكشف مواصفات Galaxy M32 من سامسونج

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها على النحو التالي:

أفضل وأسهل طرق لمشاهدة حدث Spring Loaded لشركة آبل .. اليوم



تفصلنا ساعات معدودة عن أول حدث لشركة Apple آبل الأمريكية هذا العام 2021، وهو حدث Spring Loaded الذى يعقد، اليوم الثلاثاء، 20 من أبريل، ويتضمن إطلاق مجموعة من أجهزة الآيباد التى تم تحديثها، وكذلك ميزة أحدث إصدار من نظام التشغيل وهو iOS 14.5 .

هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطى من سامسونج سيصدر ب 8 ألوان .. مواصفات



كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية، ستصدر هاتفها القابل للطي Galaxy Z Flip 3 ، والذي من المتوقع أن يصدر فى النصف الثاني من 2021، بعدد متنوع من الألوان يصل عددها إلى 8.

كبرى شركات الهواتف الذكية تستعد لإطلاق هواتفها بكاميرات سيلفي تحت الشاشة



كشفت تقارير أن شركات الهواتف الذكية الكبرى مثل سامسونج الكورية الجنوبية والشركات الصينية مثل أوبو وشاومي وفيفو و ZTE في طريقها لإطلاق عدد كبير من الهواتف بتقنية الجيل الثالث للكاميرا.



ريلمي تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هواتفها Realme Q3.. مواصفات



أعلنت شركة ريلمي الصينية عن الموعد الرسمي لإطلاق سلسلة هواتفها Realme Q3، ليكون في 22 أبريل، حيث ستتضمن السلسلة هاتفين أو ثلاثة هواتف أحدها هو هاتف Realme Q3 Pro.



ببطارية 6000 مللي أمبير.. تسريبات تكشف مواصفات هاتف Galaxy M32 من سامسونج



تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية، لإصدار هاتف جديد من Galaxy فئة M، والتي تتميز بإصدارها، مع بطاريات بسعة كبيرة حوالي 6000 أو 7000 مللي أمبير، كما تقدم إمكانات كبيرة مع الشاشة والكاميرا والأداء وغيرها.

احذر.. تحميل WhatsApp pink يخترقك ويغلق حسابك على واتساب الأصلي



حذر باحثون في مجال الأمن الإلكتروني، جميع مستخدمي واتس آب WhatsApp من الضغط على رسالة لتحديث تطبيق WhatsApp pink، أو واتساب الوردي، وهو نسخة باللون البينك أو الوردي مختلفة عن لون التطبيق الأصلي، وهو اللون الأخضر.