شرطة الكويت تبحث عن مجنس "مصري الأصل" اقتحم مدرسة بسلاح ناري

أفادت صحيفة الحقيقة الالكترونية الكويتية بأن مواطنا مجنسا اقتحم مدرسة برفقة اربعة آخرين وجميعهم مسلحين واعتدوا على من فيها .

وفتحت السلطات المختصة في دولة الكويت تحقيقًا في واقعة اقتحام المدرسة، حيث يكثف رجال الأمن جهودهم للقبض على المتهمين الخمسة وعلى رأسهم الشخص المشار اليه، والذي زعمت الصحيفة الالكترونية أنه من اصل مصري.

ولم تكشف الصحيفة الكويتية دوافع المتهمين الذين مازال البحث جاريا عنهم وادعت وفقا لما نشرته على موقعها ومنصاتها الاجتماعية ان الحادث كان الهدف من ورائه ارتكاب جريمة قتل.