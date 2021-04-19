انطلاق جوائز النقاد للدراما العربية (عرب إيميز)



مروة يحيى: جوائز النقاد للدراما العربية من شأنها تصحيح مسار عملية تقييم الأعمال الفنية

مروة يحيى: سيصوت الجمهور لكل حلقة على حدة



انطلقت قبل أيام "جوائز النقاد للدراما العربية" (عرب إيميز)، وسيتم من خلالها طرح جميع المسلسلات التليفزيونية العربية لتصويت يقوم على شقين؛ الأول: يعتمد على تصويت الجمهور بشكل يومي على الحلقات، من خلال الموقع الإلكتروني، لتصدر نسبة مئوية عن كل حلقة من حلقات المسلسلات المختلفة، حتي يُعلَن في نهاية عرض المسلسل عن تصنيف لحلقات المسلسل. أما الشق الثاني يعتمد على تصويت الصحفيين والنقاد، إذ تضم اللجنة الخاصة بالجائزة كوكبة من كبار النقاد وكتاب الصحافة الفنية في الوطن العربي.



صرحت مروة يحيى، مديرة الجائزة " تأتي جوائز النقاد للدراما العربية (عرب إيميز) بغرض تصحيح مسار عملية تقييم الأعمال الفنية التي أصبحت مؤخرًا محكومة بقدرة كل عمل درامي على حشد جوقة ألكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي، مما كان له بالغ الأثر السلبي على مصداقية الدراما العربية والمصرية على وجه الخصوص. لذلك فإن اشتراك الجمهور في تقييم الأعمال - وفق نظام تقييم واضح ومحدد لا يسمح بتكرار التصويت على الموقع لأكثر من مرة – سيعطي معلومات أكثر دقة لاتجاهات المشاهدة، هو الأمر الذي يساعد كثيرًا في عملية صناعة وتطوير المحتوى".



وأضافت " لقت فكرة جوائز النقاد للدراما العربية (عرب إيميز) حماس عدد كبير من النقاد وكتاب الصحافة الفنية، الذين نعتبرهم بمثابة شركاء مؤسسين للجائزة، فمساهمتهم في عملية التصويت ستكون أكثر صعوبة وتخصصصية وستتطلب منهم وقتًا وجهدًا كبيرين، إذ لن تقتصر عملية جمع تصويت النقاد والصحفيين الفنيين على الحصر الإحصائي فحسب، بل سيعكف لجنة منهم على القيام بتحليل نوعي للتصويتات، وهو الأمر الذي سيطور كثيرًا من معيارية التقييم في سبيل دفع المحتوى الدرامي العربي نحو تنافسة عالمية".



ولفتت " انه سيجرى تقييم الأعمال الدرامية من قبل النقاد والصحفيين الفنيين عن طريق الموقع الإلكتروني بالدرجات في جميع التخصصات بداية من التأليف مرورا بالتمثيل، والديكور، والأزياء، والمكياج، والموسيقى التصويرية، والمؤثرات البصرية والصوتية، والمونتاج، والإخراج، والإضاءة، وغيرها من التخصصات لصناعة العمل الدرامي. أما عن التصفيات فستتم كل 10 أيام من رمضان، وعليها ستُستبعد المسلسلات التي لم تستوف الحد الأدني لدخول التصفيات الثانية، لتصل في نهاية رمضان 3 مسلسلات فائزة سيتسلم صناعها الجوائز خلال حفل يتم الإعلان عنه مسبقًا".



وأوضحت مروة فيما يخص تصويت الجمهور " سيصوت الجمهور لكل حلقة على حدة، حيث يتم فتح باب تصويت الجمهور بعد عرض حلقة المسلسل مباشرة، ويستمر التصويت على الحلقة التي تم عرضها لمدة 24 ساعة فقط من العرض، على أن يغلق باب تصويت الحلقة التي تم عرضها قبل عرض الحلقة التالية. تصدر نتائج تصويت الجمهور بشكل يومي."



وعن النقاد المشاركين في الجائزة قالت مروة " تعتمد المسابقة على الجيل الثاني من النقاد وصحفيين الفن، والذي ينتمي لمعظمهم إلى فئة الشباب الذين تتلمذوا على أيدي مجموعة كبيرة من أهم النقاد في مصر والوطن والعربي، ومن هنا توجهه الجائزة رسالة إلى النقاد العظام الذين أسهموا في تطور الفن على مدار السنوات الماضية أننا نقدر أدوارهم الفعالة في تطوير الفن، ونثمن مجهودهم طوال الفترة الماضية، ورغم عدم الاستعانة بهم في الجائزة، ستظل مقالاتهم وإسهاماتهم وأراءهم نصب أعيننا، نتعلم ونتخذ منها سبلا لتطوير الفن المصري والعربي".



يذكر أن جوائز النقاد للدراما العربية (عرب إيميز) تنظمها مؤسسة فنون للثقافة والإعلام بالاشتراك مع شركة بسكاليا برودكشنز.