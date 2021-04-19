التأمينات: نسعى للتحول الرقمي بشكل كامل خلال عامين

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن هناك تكليفات من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للهيئة، من أجل ربط بيانات المواطنين ببعضها البعض، وتحديث البيانات بشكل مستمر ودائم، وتم عرض خطة التأمين الاجتماعي للتحول الإلكتروني خلال عامين فقط، على الدكتور مصطفى مدبولي، من أجل تقديم الخدمات بشكل إلكتروني عن طريق التطبيقات.

وأضاف «عوض» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية «extra news »، أن هناك مليون سائق مؤمن عليهم يشترط تجديد رخصتهم حصولهم على جواب مطبوع، وسيختفي هذا مع الوقت من أجل استخدام شبكة ربط البيانات من أجل رفع المعاناة عن المواطنين.

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أن وزارة الاتصالات دعمت ربط قواعد البيانات وأنشأت بوابة مصر الرقمية.

ولفت رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أن هذه البوابة ستربط أكثر من جهة ببعضها البعض، ولكن يتم حاليا إعداد البيانات في كل جهة منفردة، مبينا أن الربط سيشمل الأحوال المدنية والهيئة العامة للمرور، وسيقلل ذهاب المواطن إلى أكثر من مكان.



وأوضح إلى أن الدولة تعمل من أجل التسهيل على الأشخاص، مشيرا إلى أن هناك تعديلات في قانون المعاشات، وستصدر اللائحة في أقرب وقت ممكن، وتم مناقشتها اليوم أثناء اللقاء مع رئيس الوزراء، وقد افتتحت الدولة المصرية مؤخرا معهد وثائق المؤمنة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تقليل تزوير الأوراق الرسمية والأموال وكثير من الأوراق.



