سحور صحي.. طريقة عمل سلطة الشمندر

سلطة الشمندر

تعد طريقة عمل سلطة الشمندر، وهي من الخضراوات الجذرية التي تنمو أسفل التربة، وهو معروف منذ القدم بمساهمته في تقوية صحة الإنسان وفي علاج بعض الأمراض.





وتتميز طريقة عمل سلطة الشمندر بلونها الأحمر الداكن ومذاقه اللذيذ، وهي وصفة تحتوي على عناصر غذائية هامة كالمعادن والفيتامينات، والكربوهيدرات والبروتينات، ومضادات الأكسدة، والألياف وحمض الفوليك.



طريقة عمل سلطة الشمندر

مقادير طريقة عمل سلطة الشمندر :



4 حبات شمندر متوسطة

3 ملاعق صغيرة سكر

عصير ليمونة



طريقة عمل سلطة الشمندر :



1- فى قدر على النار، غطي الشمندر بالماء واسلقيها حتى تمام النضج.

2- قومي بتقشير الشمندر المسلوق وقطعيه مكعبات صغيرة.

3- أضيفي السكر وعصير الليمون ثم قلبي المزيج جيدًا.

4- اتركي سلطة الشمندر جانبًا ربع ساعة ثم قدميها.