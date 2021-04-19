مراسل “صدى البلد”: موقف الاتحاد الأوروبي من سد النهضة غير مطمئن

قال مجدي يوسف مراسل “صدى البلد” من بروكسيل، إن الاتحاد الأوروبي يعلم جيدا حجم المشاكل التي قد تحدث في المنطقة بسبب تفاقم أزمة سد النهضة ولكن موقفه غير مطمئن.



وأضاف يوسف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد” مساء أمس، الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي يعلم وجود خطورة على حياة 150 مليون شخص بسبب السد الإثيوبي.



وتابع مراسل “صدى البلد”، أن موقف الاتحاد الأوروبي من سد النهضة غير مريح، مؤكدا أنه لن يستطيع تحمل عدم استقرار المنطقة.

