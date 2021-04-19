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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوم الوسط الفني يعزون أحمد خالد صالح في الشيخ زايد.. فيديو

صدى البلد

حرص عدد من نجوم الفن على حضور عزاء والدة الفنان خالد أحمد صالح، الدكتورة هالة زين زوجة الفنان الراحل خالد صالح، بالمجمع الإسلامي في الشيخ زايد اليوم.

 

وكان من ضمن الحضور الفنانة درة، محمود الليثي، ندي موسي، عمر الشناوي، كريم محمود عبد العزيز، هشام سليمان، مصطفي خاطر، علي ربيع، محمد أنور.

 

وتوفيت الدكتورة هالة زين والدة الفنان أحمد خالد صالح وزوجة الفنان الراحل خالد صالح وحماة الفنانة هنادي مهنا، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد.

 

وشارك الفنان أحمد خالد صالح صورة له مع والدته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعد إصابتها بفيروس كورونا، يطلب من متابعيه الدعاء لها بالشفاء العاجل.

 

وعبر الفنان أحمد خالد صالح عن حزنه لرحيل والدته، كاتبًا: "رحلت عني من كنت أكرم من أجلها، ادعوا لها بالثبات عند السؤال والرحمة والمغفرة وجنة الفردوس، وشفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم".

 

وأكمل كاتبًا: "وادعوا لنا بالصبر والثبات والسلوان، صلاة الجنازة من مسجد عمرو بن العاص عقب صلاة الظهر إنا لله وإنا إليه راجعون".

 

عزاء والدة الفنان خالد أحمد صالح خالد أحمد صالح الدكتورة هالة زين زوجة الفنان الراحل خالد صالح هنادي مهنا

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عزاء والدة الفنان أحمد خالد صالح بالشيخ زايد.. فيديو

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