ورش فنية واكتشاف مواهب بثقافة الجيزة

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الجيزة، حيث ناقش مسؤول النشاط بمركز أحمد عرابي كتاب بعنوان "روبوت آخر شقاوة" تأليف محمود قاسم، يدور الكتاب حول الروبوت "الإنسان الآلي" الذي تطورت صناعته إلى الحد الذي يمكن أن يشكل تهديدات للبشر في رزقهم وطموحاتهم، كما نفذ بيت ثقافة أوسيم ورشة ابتكارات فنية لعمل فانوس رمضان من الكارتون والفوم جليتر، بينما قدم بيت ثقافة المتانيا حوار حول كتاب "فن الشعر لبوالو" تأليف علي درويش، دار حول فن الشعر عند بوالو الذي فطن لأن الفن الحقيقي لا يقتصر على الإمتاع وإنما يحمل في ثناياه دروسا في الإصلاح.

عقدت مكتبة الشيخ زايد ورشة حكي أونلاين لقصة "الرفيق المجهول" من قصص المكتبة الخضراء، بينما أقامت مكتبة دور التربية الثقافية معرض لإنتاج أبناء الدار تضمن مجسمات من المكعبات، وفانوس رمضان من الخشب وقماش الخيامية، ونظم بيت ثقافة البراجيل يوم ثقافى لاكتشاف مواهب الأطفال فى الغناء، فيما نفذ قصر ثقافة الجيزة ورشة تدريب الباليه أونلاين، بجانب بروفة للعرض المسرحي "اوبسيدو" للمؤلف محمد السباعي ومحمد هلال، وإخراج السعيد منسي، بالإضافة إلى بروفة لمسرحية "بابجي" للمخرجة أسماء البلتاجي.