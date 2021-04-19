عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

آداب الصيام وشروطه بثقافة الإسكندرية

ثقافة اسكندرية
ثقافة اسكندرية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة يوما ثقافيا بالمعهد الأزهري النموذجي ببرج العرب، ضمن نشاط قصر ثقافة برج العرب بفرع الإسكندرية، تضمن تعريف الأطفال بدور الثقافة وما تقدمه من أنشطة، كما قدمت أخصائي مكتبة الطفل محاضرة تحدثت خلالها عن كيفية آداب التعامل داخل مكتبة المدرسة أو أي مكتبة عامة، تلاها ورشة رسم وتلوين، ومسرح عرائس عن فوائد الصيام وآدابه وشروطه، واختتم اليوم بمسابقة ثقافية وتوزيع جوائز علي الفائزين، كما أقام بيت ثقافة أبو قير محاضرة بعنوان "الإسلام ليس دين عنف" بمركز شباب البرنس تحدث خلالها الشيخ جمال أبو المكارم عن الدين الإسلامي مشيرا إلى أنه دين رحمة، مقدما العديد من المواقف التى تدل على سماحة الإسلام والرسول الكريم ومنها عفوه عن أهل قريش عند فتح مكة حينما قال اذهبوا فأنتم الطلقاء.

 

أقام قصر ثقافة الأنفوشي محاضرة بعنوان "حب الذات بين الإيجابية والسلبية" تحدثت خلالها د. مروة الشناوى عن مفهوم حب الذات والفرق بينه وبين الأنانية، وكيف نتقبل أنفسنا والآخر بلا شروط، ونظم بيت ثقافة ٢٦ يوليو معرض فني بعنوان "لمسات ابداعية" افتتحه الفنان حسن وصفي نقيب الفنانين التشكيلين، بحضور نخبة من الفنانين التشكيلين وبعض القيادات الثقافية، ضم المعرض ١١٤ لوحة فنية لعدد  ١٢ فنانا وفنانة، وتم تكريمهم بتوزيع شهادات تقدير، كما أقام البيت ورشة رسم لاند سكيب بالألوان المختلفة ضمن نشاط مرسم الفنون التشكيلية.

 

نظم قصر ثقافة الشاطبي دورة تدريبية مجانية لمدة يوم واحد بعنوان "هحببك فى الإشارة" حاضر فيها محمد نبيل مدرب معتمد للغة الإشارة، ومى فارس مدرس لغة إشارة بمدارس الصم والبكم بالقاهرة، تناولا خلالها الفرق بين الأصم والابكم وضعيف السمع وكيفية التعامل معهم، كما تم شرح الحروف الأبجدية العربية والانجليزية، مع تقديم بعض الكلمات المستخدمة في المواقف الحياتية منها السلام عليكم، ما اسمك، كم عمرك، تلى ذلك تطبيق عملي لما تم تقديمه في الورشة ثم توزيع شهادات تقدير على المشاركين، وفي الإجتماع الأسبوعي لنادي أدب بيت ثقافة القباري تم مناقشة الأعمال الشعرية للأعضاء، بينما أقام نادي المرأة ورشة عمل فانوس رمضان بالخرز الملون وذلك بجمعية مدبر الأمور الخيرية.

قصور الثقافة ثقافة اسكندرية فعاليات ثقافية وفنية انشطه متنوعة اخبار ثقافية

ترشيحاتنا

حقيقة أجور الفنانين في دراما رمضان .. 45 مليون جنيه تتصدر

شرطة الكويت تبحث عن مجنس "مصري الأصل" اقتحم مدرسة بسلاح ناري

11ص=عقار مخالف يعرض سكان منطقة قلعة البلح فى أسيوط للخطر ..صور

طرح نظام جديد لتطوير التعليم| خبراء يهاجمون الوزارة بشدة ويطالبون البرلمان برفضه

تعرف على أقدم 3 شركات في تصنيع محركات السيارات

في ثامن حلقات البرنامج.. إلهام شاهين تواجه أسئلة "شيخ الحارة والجريئة"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحاجة هنية صاحبة صينية إفطار قطار طوخ: "عايزة الأجر من ربنا"

وزير التعليم: الرئيس السيسي طلب إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا

بيان رسمي| مصر: سد النهضة غير مطابق للمواصفات ومقام بطريقة غير سليمة

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء عقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا هذا العام

صحيفة إثيوبية: على آبي أحمد التوصل لاتفاق حقيقي مع مصر والسودان بشأن سد النهضة

أسعار البنزين الجديدة في مصر .. البترول تكشف التفاصيل وموعد الإعلان

قصة راكب حمل كفنه بحقيبة سفره ليقع ضحية حادث قطار طوخ.. فيديو

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مرفت القباني تكتب: الطاقة والكرما بين الوعي والوهم

أحمد شيخو يكتب: السلام والاستقرار بين القوى السلطوية والدولتية والمجتمعية

د. هبة جمال الدين تكتب: فلتنعموا بصحبة الشيطان

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الإصطناعى بين الواقع.. ولغز المستقبل

عثمان المقدم يكتب: قارئة الفنجان

فاطمة يوسف تكتب: 5 أفكار محفزة لصيام الأطفال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

اﻟﻤﺰﻳﺪ