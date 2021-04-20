نائبة: التمكين الاقتصادي للمرأة يسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية

قالت النائبة، رشا إسحق عضو مجلس الشيوخ، إن المرأة المصرية المعيلة، تلعب دورا أساسيا ، وهاما، فى النشاط الاقتصادي، لافتة إلى أن ضرورة تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، لم يعد مجرد حديث يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، بل أصبح ضرورة حتمية ، لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التي تتمتع بها المرأة لزيادة القيمة المضافة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشادت" إسحق" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" بالمقترح الذى أعلنت عنه وزارة التضمن الاجتماعي بشأن التقدم بدراسة لمجلس الوزراء، للسماح للمرأة من ذوى الإعاقة للجمع بين معاشين، لافتة إلى أن الدولة خلال السنوات الأخيرة، عملت على تنفيذ تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين ، من خلال عدد من الآليات، والتي تمثلت فى تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية وكذلك الثقافية المناسبة لتمكين المرأة اقتصادياً، و دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين، بالمراحل والمجالات المختلفة .

وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن هذه الدراسة، تأتى من منطلق توجيهات الرئيس السيسي ، لاسيما فيما يتعلق باحتفاليته الأخيرة بالمرأة المصرية ، في 21 مارسن، حيث وجه بالاهتمام بالمرأة المعيلة وذات الإعاقة، لتمكينها اقتصاديا، وسياسيا، واجتماعيا، معقبة:" لما أمكن المرأة اقتصاديا، هيتيح لها فرصة بالوقوف علي احتياجات اسرتها وكذا القدرة على تعليم أبنائها، الأمر الذي يحقق نوعا من الأريحية ، وحل الضغوط والمشاكل الاقتصادية التي ترهقها، وكل هذا يتماشى مع مبادرة حياة كريمة لتطوير كل قرى الريف المصري".