تعرف على أقدم 3 شركات في تصنيع محركات السيارات

استطاعت المحركات بكافة أنواعها أن تحدث نقلة نوعية في مختلف المجالات، بل حققت خدمة جليلة للبشرية في توفير الوقت و الجهد، و التنقل من مكان إلى آخر عبر بضعة دقائق أو لساعات، و لكن تقول الأمثال الشعبية "من فات قديمه تاه" لننتقل معا ونخوض رحلة إلى الماضي لمعرفة تاريخ أقدم 3 شركات تخصصت في صناعة السيارات.

نبدأ من داخل الأراضي اليابانية ومن داخل شركة تويوتا، عملاقة صناعة السيارات التي أُسست في عام 1937 على يد كيشيرو تويودا، وفي بداية الأمر كانت تعتمد الشركة على تصنيع ماكينات الحياكة، و ذلك عندما اخترع تويودا أول آلة لحياكة النسيج يدويا.

لتواصل مهام تصنيع السيارات عن طريق نجل مؤسس الشركة وهو كيشيرو تويودا ليتولى الإشراف على تأسيس أول سيارة من إنتاج الصانع الياباني و بالتحديد في عام 1933 و منذ هذا التاريخ و بدأت القصة حول واحدة من اقوى شركات تصنيع السيارات حول العالم.

نستمر معًا ولكن نطير لبلد أخرى و تحديدًا للأراضي الألمانية، لنذهب إلى أروقة أحد أعظم مصنعي السيارات في العالم، وصاحبة اشهر نجمة ثلاثية على الاطلاق و هي "مرسيدس بينز"، والتي تأسست في عام 1926 وتم إنتاج أول سيارة في عام بعد اندماج كل من شركتي كارل بنز وغوتليب دايملر، بينما تعود اصولها إلى العام 1886 عندما قام كارول بينز بالحصول على براءة اختراع السيارة الأولى.

ونستمر معا داخل أراضي الماكينات الألمانية و نذهب إلى العملاقة "فولكس فاجن" التي استطاعت أن تبهر العالم بالإصدار الأشهر على الإطلاق وهو بيتل أو "الخنفساء" الشهيرة، و التي صممت بطريقة فريدة من نوعها جعلتها أيقونة فعلية في عالم السيارات، و تحقق هذا النجاح عندما قرر حزب العمال الألماني بتأسيس الشركة في عام 1937 و بناء أول سيارة تحمل اسم سيارة الشعب.