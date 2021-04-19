عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تعرف على أقدم 3 شركات في تصنيع محركات السيارات

أصل الحكاية| أقدم
أصل الحكاية| أقدم 3 شركات في تصنيع المحركات

استطاعت المحركات بكافة أنواعها أن تحدث نقلة نوعية في مختلف المجالات، بل حققت خدمة جليلة للبشرية في توفير الوقت و الجهد، و التنقل من مكان إلى آخر عبر بضعة دقائق أو لساعات، و لكن تقول الأمثال الشعبية "من فات قديمه تاه" لننتقل معا ونخوض رحلة إلى الماضي لمعرفة تاريخ أقدم 3 شركات تخصصت في صناعة السيارات.

 

نبدأ من داخل الأراضي اليابانية ومن داخل شركة تويوتا، عملاقة صناعة السيارات التي أُسست في عام 1937 على يد كيشيرو تويودا، وفي بداية الأمر كانت تعتمد الشركة على تصنيع ماكينات الحياكة، و ذلك عندما اخترع تويودا أول آلة لحياكة النسيج يدويا.

 

لتواصل مهام تصنيع السيارات عن طريق نجل مؤسس الشركة وهو كيشيرو تويودا ليتولى الإشراف على تأسيس أول سيارة من إنتاج الصانع الياباني و بالتحديد في عام 1933 و منذ هذا التاريخ و بدأت القصة حول واحدة من اقوى شركات تصنيع السيارات حول العالم.

 

نستمر معًا ولكن نطير لبلد أخرى و تحديدًا للأراضي الألمانية، لنذهب إلى أروقة أحد أعظم مصنعي السيارات في العالم، وصاحبة اشهر نجمة ثلاثية على الاطلاق و هي "مرسيدس بينز"، والتي تأسست في عام 1926 وتم إنتاج أول سيارة في عام بعد اندماج كل من شركتي كارل بنز وغوتليب دايملر، بينما تعود اصولها إلى العام 1886 عندما قام كارول بينز بالحصول على براءة اختراع السيارة الأولى.

 

ونستمر معا داخل أراضي الماكينات الألمانية و نذهب إلى العملاقة "فولكس فاجن" التي استطاعت أن تبهر العالم بالإصدار الأشهر على الإطلاق وهو بيتل أو "الخنفساء" الشهيرة، و التي صممت بطريقة فريدة من نوعها جعلتها أيقونة فعلية في عالم السيارات، و تحقق هذا النجاح عندما قرر حزب العمال الألماني بتأسيس الشركة في عام 1937 و بناء أول سيارة تحمل اسم سيارة الشعب.

صناعة السيارات مرسيدس شركة تويوتا محركات السيارات فولكس فاجن

موضوعات متعلقة

صناعة السيارات العالمية تواجه أزمة جديدة

رئيس تويوتا يحذر أبل: صناعة السيارات ليست سهلة

ترشيحاتنا

حقيقة أجور الفنانين في دراما رمضان .. 45 مليون جنيه تتصدر

شرطة الكويت تبحث عن مجنس "مصري الأصل" اقتحم مدرسة بسلاح ناري

11ص=عقار مخالف يعرض سكان منطقة قلعة البلح فى أسيوط للخطر ..صور

طرح نظام جديد لتطوير التعليم| خبراء يهاجمون الوزارة بشدة ويطالبون البرلمان برفضه

تعرف على أقدم 3 شركات في تصنيع محركات السيارات

في ثامن حلقات البرنامج.. إلهام شاهين تواجه أسئلة "شيخ الحارة والجريئة"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحاجة هنية صاحبة صينية إفطار قطار طوخ: "عايزة الأجر من ربنا"

وزير التعليم: الرئيس السيسي طلب إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا

بيان رسمي| مصر: سد النهضة غير مطابق للمواصفات ومقام بطريقة غير سليمة

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء عقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا هذا العام

صحيفة إثيوبية: على آبي أحمد التوصل لاتفاق حقيقي مع مصر والسودان بشأن سد النهضة

أسعار البنزين الجديدة في مصر .. البترول تكشف التفاصيل وموعد الإعلان

قصة راكب حمل كفنه بحقيبة سفره ليقع ضحية حادث قطار طوخ.. فيديو

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مرفت القباني تكتب: الطاقة والكرما بين الوعي والوهم

أحمد شيخو يكتب: السلام والاستقرار بين القوى السلطوية والدولتية والمجتمعية

د. هبة جمال الدين تكتب: فلتنعموا بصحبة الشيطان

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الإصطناعى بين الواقع.. ولغز المستقبل

عثمان المقدم يكتب: قارئة الفنجان

فاطمة يوسف تكتب: 5 أفكار محفزة لصيام الأطفال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

اﻟﻤﺰﻳﺪ