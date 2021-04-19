11ص=عقار مخالف يعرض سكان منطقة قلعة البلح فى أسيوط للخطر ..صور

استغاث سكان شارع مسجد عمران عثمان أبو عقرب منطقه قلعة البلح التابعة لمركز و مدينة أبوتيج بمحافظة أسيوط ، في رسالة بعثوا بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس"بموقع "صدى البلد"؛ من وجود عقار مخالف يعرض سكان المنطقة للخطر.



ويقول المواطن أيمن همام فى شكواه : حيث أن نمتلك عقار كائن بمحافظة أسيوط مدينه ابوتيج منطقه قلعة البلح شارع مسجد عمران عثمان أبو عقرب فى غضون عام 2017 قام م.ى.ع عثمان قام بتعليه برج سكنى ملاصق لمنزلنا مخالفا للقوانين واللوائح وتغير فى الاثاثات مما أدى إلى إحداث تصدعاات وشروخ بالمنزل الخاص بنا بسبب الحفر والبناء المخالف والاحمال الزائدة

وأضاف فى مطلع مارس حدث انهيار جزئى للعقار واتصلنا بالنجده وحررت محضر إدارى وفوجئنا أن الاداره الهندسيه بمركز ومدينة ابوتيج تخطر النيابه بصدور قرار ازاله يحمل رقم 57 لسنه 2018 من لجنه المنشآت وتم التوقيع عليه بواسطه رئيس المجلس أثناء الانهيار 23/3/2021 وليس من تاريخ صدوره ولكن بعد ذلك لم يتم اتخاذ أي إجراءات منذ ذلك الوقت، مناشدين المسئولين الحضور للمعاينة فى أسرع وقت ممكن والنظر إلى سكان هذه المنطقة بعين الرحمة، واتخاذ قرار تنفيذ الهدم للحفاظ على أرواح سكان المنطقة.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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