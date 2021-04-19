مسلسل هجمة مرتدة الحلقة السابعة.. إعفاء أحمد عز من العمل بالمخابرات

عرضت قناة dmc الفضائية، سادس حلقات مسلسل هجمة مرتدة، لـ أحمد عز، وهند صبري، وشهدت تصاعدا في الأحداث منذ بدايتها.

ملخص أحداث الحلقة السادسة لمسلسل هجمة مرتدة.



بدأت أحداث الحلقة السادسة لمسلسل هجمة مرتدة، بحوار بين سيف العربي (احمد عز) والضابط رفعت (هشام سليم) الذي يخبره بإعفاءه من العمل مع المخابرات العامة المصرية، بسبب تهوره وتعرضه للخطر في العراق، رغم نجاحه في المهمة.



تقوم المنظمة الصهيونية بترتيب لقاء تلفزيوني مع احمد القنوات الاجنبية تظهر فيه دينا ابو زيد (هند صبري) مع مذيع صهيوني، محنك استطاع كشف عميل عربي من قبل.



تقوم المخابرات المصرية بإعداد دينا نفسيا لتكون جاهزة لهذا اللقاء وبالفعل تجتازه، في الوقت الذي تقوم فيه وكالة أنباء عالمية بمحاولة تأجيج الفتنة الطائفية في مصر من خلال مراسل صحفي مصري مسيحي، يرفض ذلك ويكتب تقريره بحيادية دون إبراز اي اضطهاد للاقباط.



ترصد المخابرات المصرية، حالة غضب بين الطلاب والعمال، وتعد خطة تأمين للجبهة الداخلية حتى لا يستغل الموقف من قبل جهات خارجية معادية، وترصد المخابرات ايضا تقارير لصحفي اجنبي يدعى (افراين) توصل لخرائط مخزون الغاز في البحر المتوسط، ومصالح حد دولة في السيطرة عليه، وتعلم المخابرات علاقة هذا الصحفي باجهزة مخابرات اجنبية.



وتختتم أحداث الحلقة السابعة لمسلسل هجمة مرتدة، بتتبع المخابرات العامة المصرية، لتحركات سيف العربي، بعد إعفاءه من العمل المخابراتي بعد مهمته في العراق.



مواعيد عرض مسلسل هجمة مرتدة

تعرض قناة dmc الفضائية، حلقات مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، والإعادة في تمام الساعة الثانية ظهراً.



ويعرض مسلسل «هجمة مرتدة» على قناة dmc دراما في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، والإعادة في تمام الخامسة والنصف فجرًا، والثانية عشر ظهرا، والرابعة والنصف عصرًا.



وتعرض قناة أبو ظبي الفضائية مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة الرابعة فجرا، والإعادة في تمام الثانية عشر ظهرا، والعاشرة مساء، بالإضافة إلى عرضه عبر قناة art حكايات 1، في تمام الساعة التاسعة مساء، والإعادة في تمام الخامسة فجرا، والواحدة ظهرا، كما تعرضه قناة art حكايات 2، في تمام الثانية عشر منتصف الليل، والإعادة في الثامنة صباحا، والرابعة عصرا.ج شركة سكيرمو ميديا.

أبطال مسلسل هجمة مرتدة

ويشارك فى بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

ملخص أحداث مسلسل هجمة مرتدة

المسلسل مأخوذ من ملفات عصرية للمخابرات المصرية، ويجسد خلاله «عز» شخصية شاب تحاول إحدى الدول الأجنبية تجنيده، وتنجح المخابرات المصرية في الوصول له وتجنيده لينفذ مجموعة من العمليات ضد هذه الدولة.

مواعيد عرض مسلسل هجمة مرتدة

وتعرض قناة dmc الفضائية، حلقات مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة العاشرة والربع مساءا، والإعادة في تمام الساعة الثانية ظهراً.



ويعرض مسلسل «هجمة مرتدة» على قناة dmc دراما في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، والإعادة في تمام الخامسة والنصف فجرا، والثانية عشر ظهرا، والرابعة والنصف عصرا.

وتعرض قناة أبو ظبي الفضائية مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة الرابعة فجرا، والإعادة في تمام الثانية عشر ظهرا، والعاشرة مساءا، بالإضافة إلى عرضه عبر قناة art حكايات 1، في تمام الساعة التاسعة مساءا، والإعادة في تمام الخامسة فجرا، والواحدة ظهرا، كما تعرضه قناة artحكايات 2، في تمام الثانية عشر منتصف الليل، والإعادة في الثامنة صباحا، والرابعة عصرا.ج شركة سكيرمو ميديا.

أبطال مسلسل هجمة مرتدة

يشارك فى بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

ملخص احداث مسلسل هجمة مرتدة

المسلسل مأخوذ من ملفات عصرية للمخابرات المصرية، ويجسد خلاله «عز» شخصية شاب تحاول إحدى الدول الأجنبية تجنيده، وتنجح المخابرات المصرية في الوصول له وتجنيده لينفذ مجموعة من العمليات ضد هذه الدولة.