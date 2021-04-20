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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يهنئ ٣ فتيات يتيمات بمناسبة رمضان ويهديهم 3 شهادات استثمار

مبادرة الناس لبعضهم
مبادرة الناس لبعضهم بأسوان

في لفته إنسانية قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة بمناسبة شهر رمضان المعظم ل ٣ بنات في مقتبل العمر بعد أن أصبحوا يتيمات بعد وفاة والدتهم ثم والدهم خلال أيام قليلة نتيجة أصابتهم بفيروس كورونا .

وأكد المحافظ لهم بأنهم ليس وحدهن في مواجهة متطلبات ومصاعب الحياة حيث تم إهداؤهن ٣ شهادات استثمار بأسمائهن بواقع ٥ ألاف جنيه لكل واحدة  منهن ضمن جهود مبادرة الناس لبعضهم .

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وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته لمدير عام التضامن الاجتماعي بمتابعتهم وتسليمهم  عدد ٢ كرتونه مواد غذائية و لحوم، وكذلك كرتونه مواد غذائية لجارتهم التي ترعاهم بعد وفاة الأم و الأب .

والجدير بالذكر بأنه عقب قيام أحد المواطنين مشكلة هذه الأسرة على اللواء أشرف عطية بعد أدائه لصلاة الجمعة بالمسجد الجامع حيث أعطي المحافظ على الفور تعليماته بتقديم كافة أوجه الرعاية للأسرة و إهداء جهاز بوتوجاز جديد، بجانب صرف أعانة مالية عاجلة للأسرة  لأعانتها على مواجهة احتياجات الحياة.

وكان قد أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فقد تم إدراج قرى مركز ومدينة نصر النوبة ضمن البرنامج الرئاسي " حياة كريمة " لتطوير الريف المصري للعمل علي تحسين حياة ومعيشة المقيمين بهذه القري وإحداث نقلة حضارية وتغير شامل لواقع الحياة بها .

ولفت المحافظ إلى أن ذلك سيساهم بشكل مباشر في تلبية العديد من المطالب الجماهيرية وخاصة أنه سيتم إدراج 9 وحدات محلية قروية رئيسية بمركز ومدينة نصر النوبة و 46 قرية أم وتابع لتخدم نحو 143 ألف و 500 نسمة .

وقدم اللواء أشرف عطية خالص شكره وتقديره باسم مواطني أسوان للقيادة السياسية علي الاهتمام المتواصل والمستمر برفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة أنحاء محافظات الجمهورية ومنها عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية .

وأوضح أشرف عطية بأن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري تساهم بذلك في تقديم الخدمات المختلفة لأهالي مراكز كوم أمبو وإدفو والتي دخلت قراها لحيز التنفيذ الفعلي بها ، ليضاف لها قري مركز نصر النوبة ليصل إجمالي القري المدرجة والمستهدفة ضمن المبادرة 31 قرية رئيسية بالمراكز الثلاثة و 114 قرية فرعية وتابع .

Screenshot_٢٠٢١٠٤١٩-٢٣٥٥١٧_1
Screenshot_٢٠٢١٠٤١٩-٢٣٥٥١٧_1
أسوان اللواء اشرف عطية محافظ فتيات يتيمات شهر رمضان

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