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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رئيس وزراء التشيك: روسيا لم تهاجم جمهوريتنا

رئيس وزراء التشيك
رئيس وزراء التشيك

قال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس أمس، الاثنين، إن الانفجار الذي وقع في مستودع الذخيرة بقرية فربتيس لا يمكن اعتباره هجوما روسيا على جمهورية التشيك، مشيرا إلى أنه هجوم من قبل ضباط المخابرات الروسية على بضائع تاجر أسلحة بلغاري.

 

وأضاف ”بابيس“، لم يكن هذا عملاً من أعمال إرهاب الدولة كما سمعنا من بعض السياسيين بالأمس. لقد كان هجوماً قام به عملاء المخابرات الخارجية الروسية GRU على سلع مملوكة لرجل أعمال بلغاري، تاجر أسلحة، وأردت رفع السرية عن الوثيقة الخاصة بالحادثة"، متابعا "التحقيق مستمر".
 

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وقال المدعي العام التشيكي بافيل زيمان للصحفيين إن الهجوم على مستودع الذخيرة في فربتيس نفذه نفس الأشخاص المشتبه بهم في تسميم العميل المزدوج السابق سيرجي سكريبال في المملكة المتحدة.

 

وأضاف زيمان "يمكننا القول بأن هذين الشخصين نفسهما كانا مرتبطين بالهجوم على فربتيس".
 

وفي مساء يوم 17 أبريل، أعلن بابيس أن السلطات التشيكية اشتبهت في تورط المخابرات الروسية في الانفجار الذي وقع في مستودع ذخيرة في فربتيس في عام 2014. 

 

وبدوره، قال النائب الأول لرئيس الوزراء يان هاماتسيك إنه سيتم طرد 18 دبلوماسيًا روسيًا من بلد. 

 

وأعلنت الشرطة التشيكية إدراج المواطنين الروس المعروفين باسم ألكسندر بيتروف ورسلان بوشيروف على قائمة المطلوبين.

 

وفي مساء يوم 18 أبريل، أعلنت روسيا إجراءاتها الانتقامية. استدعى سفير جمهورية التشيك ، فيتيسلاف بيفونكا ، إلى وزارة الخارجية الروسية وأُبلغ بأنه تم إعلان 20 من موظفي السفارة أشخاصًا غير مرغوب فيهم ، ويجب عليهم مغادرة البلاد في غضون 24 ساعة. 

 

وشددت الخارجية الروسية على أن التصريحات حول تورط المخابرات الروسية في الانفجار الذي وقع في فربتيسه عبثية ولا أساس لها من الصحة وبعيدة المنال.

روسيا التشيك رئيس الوزراء التشيكي المخابرات الروسية

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