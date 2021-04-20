حكم كثرة النوم في نهار رمضان وهل تؤثر على الصوم.. الأزهر يرد.. فيديو

ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم كثرة النوم في نهار رمضان وهل تؤثر على صحة الصوم؟

وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، أحد وعاظ الأزهر الشريف، لصدى البلد، أن الله تبارك وتعالى جعل لنا مواسم للطاعات يزداد فيها الخير وترفع فيها الدرجات، من هذه المواسم وأعلاها على الإطلاق هو شهر رمضان.

واستشهد أحمد ممدوح، بقوله تعالى { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.

وذكر أنه وإن كان النوم في نهار رمضان لا يؤثر في صحة الصيام، إلا أن صاحبه قد عرض نفسه لضياع الأجر العظيم، لأن الله قال في الحديث القدسي "كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ".

