يكفي إنني أقف أمام يحيي الفخراني .. شاهد | هالة الفاخر تكشف عن كواليس مشاركتها في مسلسل نجيب زاهي زركش



قالت الفنانة هالة فاخر ، عندما عرض علي العمل مع الأستاذ يحيي الفخراني في مسلسل " نجيب زاهي زركش " وقالو إلي إنني سوف اظهر في حلقة واحدة قلت " ولو مشهد واحد إلي جانب الفنان يحيي الفخراني " وهذا لأنه شرف لأي ممثل .

وأضافت الفنانة هالة فاخر خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " : أن الفنان يحيي الفخراني أنسان بكل ما تحمله من كلمة لأنه يساعد الممثلين الذين يعملون معه لافتا انه يهتم بالتفاصيل وأيضا شادي الفخراني يهتم بالتفاصيل ولم ارى هذا الاهتمام بالتفاصيل في إي عمل قمت به من قبل .

وأوضحت هالة فاخر ، أن هذا العمل جعلني مستمتعة جدا ومساحة الدور لا تشغلني ويكفي إنني اقف أمام يحيي الفخراني وهذا ليس مجاملة .