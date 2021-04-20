هتلر: لاعبو الزمالك رجالة.. ونسعى لتحقيق مزيد من البطولات

بعد التتويج بـ دوري اليد

هنأ محمد رمضان هتلر لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك زملاءه بالفوز على الأهلي والتتويج ببطولة دوري اليد.

وقال “هتلر”، في تصريحات عقب انتهاء المباراة “سعيد جدا بالفوز ببطولة الدوري اليوم، نستحق هذا التتويج عن جدارة واستحقاق”.

وأضاف “كنت أتمنى أن أتواجد اليوم مع الفريق وأشارك في المباراة، ولكن زملائي الذين خاضوا اللقاء كانوا على قدر المسئولية”.

وتابع ”نسعي لإسعاد جماهير الزمالك دائما ونعدهم بتحقيق البطولات خلال الفترة المقبلة"، مشيدا بمساندتهم للفريق وعلى مساندته على المستوى الشخصي منذ تعرضي للإصابة وخضوعي لعملية جراحية”.

واختتم هتلر تصريحاته قائلا: “هدفنا الأول والدائم هو إسعاد جماهير نادي الزمالك ، فهم يستحقون كل شيء جميل”.

وغاب هتلر عن مباريات الزمالك خلال الفترة الماضية بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الصدرية خلال مشاركته في لقاء الزمالك والجيش ببطولة الدوري، حيث أجرى عملية جراحية ناجحة تحت إشراف خبير فرنسي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على الأهلي بنتيجة 18 – 17 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، باللقاء الفاصل للبطولة ليتوج بلقب الدورى للمرة الـ17 في تاريخه.