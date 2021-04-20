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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فستان زفاف عمره نصف قرن .. حفيدة تفاجئ جدتها بهدية غير متوقعة | صور

عروس
عروس

عندما تزوجت امرأة تدعى جين شورت من زوجها جاك في عام 1962، اشترت فستان الزفاف من متجر محلي بأقل من 20 جنيهًا إسترلينيًا.

كان الأمر مثيرًا للإعجاب، فقد أعطت فستان زفافها لصديقتين لارتدائه في يوم العرس، لكنه ضاع ولم تره مرة أخرى بعد المرة الثانية.

أحبت الحفيدة «إيمي كوبلاند» رؤية الصورة الخاصة للفستان، والتي ما زالت جدتها تشاهدها وتريها للناس بعد 59 عامًا في حزن على الفستان المفقود.

ولهذا السبب قررت إيمي البالغة من العمر 26 عامًا إسعاد جدتها البالغة من العمر 79 عاما، بتصميم نفس فستان زفافها، بعد 59 عاما من فقدانه.

تعمل إيمي كمشرف خزانة ملابس للإنتاج المسرحي والرقص على متن سفينة سياحية، ولكن مع انتشار الوباء، تم إلغاء جميع الرحلات.

فقررت إعادة تصميم الفستان الذي كانت ترتديه الجدة في يوم زفافها قبل 59 عامًا من أجل إسعادها.

ومع صورة واحدة كمرجع، أمضت إيمي أسبوعين وأنفقت ما يقل عن 100 جنيه إسترليني في صنع الفستان، قبل مفاجأة جدتها، التي لم تتمالك نفسها من الفرحة وإرادته بسرعة.

جدة

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