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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قصة معبرة عن أضرار النميمة بين الناس يرويها شيخ أزهري.. فيديو

قصة معبرة عن أضرار
قصة معبرة عن أضرار النميمة بين الناس يرويها شيخ أزهري

سلط الشيخ خليل أمين، الضوء على الحكمة من الصيام، وأثر الغيبة والنميمة عليه واضراره على فاعلها.

وقال خليل أمين، في فيديو خاص لصدى البلد، إن الحكمة من الصيام أن يتقرب الناس إلى ربهم ، وأن يصل العبد إلى مرحلة التقوى.

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وذكر أن بعض الناس يجعلون الصيام مبررا لارتكاب المعاصي، فيدخلون في الغيبة والنميمة، منوها أنه ينبغي عليهم أن يعلموا أن النميمة من أضر الذنوب في الدنيا.

وروى أمين، قصة من الأثر عن النميمة، فقال "نزل رجل إلى السوق ليشتري عبدا ليقوم بخدمته ، فوجد العبد ثمنه زهيد وصحته عالية، ولكنه به عيب واحد فقط وهو النميمة، فاشتراه الرجل مستصغرا النميمة، فلما عاد بالعبد إلى البيت، وبعد فترة قال للزوجة أن زوجها يريد أن يتزوج عليها، فغضبت الزوجة، فعرض عليها أن يفعل له السحر، وأمرها بأن تأتي له بثلاث شعرات من ذقنه، والتفت من الناحية الأخرى، واخبر الزوج بان زوجته اتذخت صاحبا وتريد أن تخونك وستأتي الليلة لتقتلك".

وتابع: لما أتت المراة لتأخذ الشعر من ذقن زوجها، فأخذ منها آلة القتل فقتلها، فلما علم أهلها بالواقعة قتلوا الزوج، ووقعت خصومة كبيرة بين العائلتين، ثم فر العبد هاربا من هذا البيت".

الذنوب النميمة قصة وعبرة السحر الغيبة

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