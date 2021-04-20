وفري في الغاز طريقة عمل العيش البلدي على عين البوتاجاز

حضري عيش بلدي

العيش البلدي من أكثر المخبوزات التي نتناولها يوميًا ولا غنى عنه في الوجبات الثلاثة، حضريه داخل المنزل بمكونات بسيطة وبنفس جودة وطعم المخابز والمحلات.

ودون الحاجة إلى فرن، جربوا طريقة عمل العيش البلدي في البيت على عين البوتاجاز بشكل بسيط وسريع وبالخطوات والصور على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها "على قد الإيد" على شاشة "سي بي سي سفرة":

طريقة عمل العيش البلدي على البوتاجاز:

-تحتاجي مقلاة تيقال ثقيلة، تسخن على نار عالية على عين البوتاجاز.



المكونات:

3 كوب دقيق

نصف كوب ردة

رشة ملح

رشة سكر

ملعقة صغيرة خميرة

فورية

ماء للعجن

ردة للفرد



طريقة التحضير:



-يخلط الدقيق والردة والخميرة والملح والسكر

-يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة

-تترك لتختمر ثم تقطع كرات وسط وتفرد بالنشابة على الردة

-توضع فى طاسة خبز على النار وتقلب على الوجه الآخر ثم يقدم عند تمام النضج.