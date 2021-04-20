بيريز رئيس ريال مدريد يكشف أسباب إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي

كشف فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، عن سبب إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وقال بيريز في تصريحات لبرنامج" تشيرنجيتو" الإسباني: "يجب على الأندية الرئيسية الكبرى في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا تقديم حل للوضع السيئ الذي تعيشه كرة القدم."

وأضاف: "لقد توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه من خلال إنشاء دوري السوبر الأوروبي بدلاً من الأبطال، يمكننا تخفيف الخسائر الخاصة بأزمة فيروس كورونا."

وتابع:"عندما لا يكون لديك دخل آخر غير حقوق البث، فالحل هو تقديم مباريات أكثر تنافسية تمكن للجماهير من جميع أنحاء العالم مشاهدة الأندية الكبرى ضد بعضهم البعض."

وأردف قائلًا:"تقول رابطة الأندية الأوروبية بأنهم خسروا 500 مليون، كانت لدينا ميزانية قدرها 800 مليون وانتهى المطاف بنا بميزانية تقدر بـ 700 مليون، وهذا العام بدلًا من أن نحقق ميزانية بمقدار 900 مليون يورو سنرى ما إذا كان بإمكاننا تحقيق 600 مليون يورو، ميزانية مدريد الآن 400 مليون فقط.. خسرنا 400 مليون يورو في سنتي فقط، وضعنا الاقتصادي في ريال مدريد سيئ للغاية."

واختتم قائلًا:" وضع كرة القدم سيء، سنزيد الدخل من خلال مواجهة الأندية الكبرى بعضهم البعض في مباريات دوري السوبر الأوروبي.

وأعلن 12 فريقا أوروبيا، رسميًا إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي، ليكون بديلًا لبطولة دوري أبطال أوروبا.

الفرق المنضمة هي ميلان وأرسنال وأتلتيكو وتشيلسي وبرشلونة وإنتر ويوفنتوس وليفربول ومان سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وتوتنهام..