الري ترد بقوة على فتح المخارج المنخفضة لسد النهضة .. فيديو

ملء سد النهضة

علق المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، على قيام إثيوبيا بفتح المخارج المنخفضة لسد النهضة.



وقال "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "إن الجانب الإثيوبي ما زال مصرا على الإجراءات الأحادية فيما يخص ملء سد النهضة"، لافتا: "إثيوبيا مصرة على عدم التوقيع على مشروع قانوني ملزم في شأن عملية ملء وتشغيل السد".



وأضاف: "إثيوبيا قامت بفتح مكانين في السد لمرور المياه، وأعلن أن الكمية التي سيتم مرورها من الفتحتين ستكون كافية لتوفير الاحتياجات المائية لمصر والسودان"، معقبا: "كلام كاذب وغير دقيق".



وأشار: "المياه التي ستمر من خلال الفتحات أقل من الحصة التي كانت تصل قبل ذلك"، متابعا: "ادعاء الجانب الأثيوبي أن هذه الفتحات ستوفر لمصر والسودان الاحتياجات المائية كلام كاذب وغير صحيح، وهناك مغالطات من الجاني الأثيوبي وهذا ما تعودنا عليه دائما".