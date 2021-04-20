هل يقبل عمل قاطع الأرحام في رمضان؟ ..فيديو

الأزهر يجيب

أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أحد وعاظ الأزهر الشريف، على سؤال ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية، يقول "ما حكم قطع صلة الرحم وعقوبتها في رمضان؟".

وقال "ممدوح"، في فيديو لـ “صدى البلد”، إنه لابد التفرقة بين أمرين الأول وهو قبول الأعمال وهذا لا يستطيع أن يتدخل فيه لأن هذا سر بين العبد وربه.

وأضاف أن الأمر الثاني، هو صحة العبادة من عدمها، وفيه نقول للذي يقطع الأرحام، قد أتي بفعل شنيع ومصيبة عظيمة عليه في الدنيا والآخرة، لأن الله وصف قاطع الرحم بالمطرود من رحمة الله.

واستشهد بقوله تعالى "فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ".



وذكر أن الغرض والعلة التي فرض الله من أجلها الصيام، هو تحصيل التقوى، وقاطع الرحم يستحيل أن يكون من المتقين.

وتابع: نقول وإن كان قطع الرحم لا يتوقف عليه صحة الصوم أو فساده، ولكن نقول إن العبد المسلم ينتظر شهر رمضان بفارغ الصبر ليغفر له الله ما تقدم من ذنبه ويقبل على الله بالطاعات.

