أحمد كريمة: شبهات الإرهاب والإرعاب ثقافة دخلت علينا حديثا

قال الدكتور أحمد كريمة الأستاذ بجامعة الأزهر، إن شبهات الإرهاب والإرعاب ثقافة دخلت علينا جديدا والدين الإسلام نهي عن ذلك، مردفا:" قتل رجل مسيحي هو التطرف بعينه ويخالف ما وصي به النبي صلي الله عليه وسلم".

وتابع:" من الأفضل أن نقول "المجتمع المسلم" داخل الدولة المدنية والوطنية، وهذا المجتمع المسلم تسوده الشورى، ويحكمه حاكم رشيد، ومواطنون يبذلون عرق الجبين وكبد اليمين للعيش من خيرات أرضهم.

وأضاف كريمة، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الاولي المصرية": "تنظيم الدولة الإسلامية يريد السير على النهج الشيعي الإمام الإثني عشر الذي يزعم بانه يسعى لإقامة دولة أهل البيت، حتى يأتي المهدي المنتظر لملء الأرض عدلًا.

وأوضح:" أهل الكتاب لهم في المجتمع المسلم كامل الاحترام والذي شرع ذلك هو"رب العالمين"، لافتا إلي أن أفعال داعش لا تمت للإسلام والمسلمين بأي صلة.

وأكمل: "الله سبحانه وتعالى أمر عباده باتباع صراطه المستقيم، ونهاهم الله عن الابتعاد عن أى طريق يصرف الناس عن اتباع الحق".