بيريز يكشف حقيقة منع اللاعبين المشاركين في دوري السوبر من اللعب في كأس العالم

كشف الإسباني فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، عن حقيقة منع اللاعبين المشاركين في دوري السوبر الأوروبي، من اللعب في كأس العالم.

وقال بيريز في تصريحات تليفزيونية لبرنامج “ تشيرنجيتو” الإسباني عند سؤاله عن ذلك الأمر:"لا تقلق، لن يحدث هذا.

وعن التقارير التي تحدثت عن إقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا، قال بيريز: "أضمن لكم بنسبة 100% أن هذا لن يحدث، استبعادنا من دوري أبطال أوروبا والدوريات مستحيل، لن يتم استبعاد أي ناد من البطولات الأوروبية هذا الموسم."

وكان السلوفيني تشيفيرين أكد أنه سيتم استبعاد أي لاعب من المشاركة في كأس العالم، إذا لعب في بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وأعلن 12 فريقا أوروبيا، رسميًا إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي، ليكون بديلًا لبطولة دوري أبطال أوروبا.

الفرق المنضمة هي ميلان وأرسنال وأتلتيكو وتشيلسي وبرشلونة وإنتر ويوفنتوس وليفربول ومان سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وتوتنهام.