بعد انكسار الموجه الحارة.. 3 نصائح للحفاظ على المحاصيل

تتسبب الحرارة العالية النباتات لمعظم الحاصلات المنزرعة (خضر – طبية – محاصيل حقلية – أشجار فاكهة صيفية) لحالة منهكة ومستنزفة ومرتبكة فسيولوجياً... لان الصدمات الحرارية تؤدي الى ارتباك للحالة الفسيولوجية للنبات بسبب اختلاف مفاجئ في الشحنات الخاصة بعمليات الامتصاص ، ومن مظاهرها ارتباك لعمليات امتصاص العناصر والبناء الضوئي بسبب زيادة البخر نتح الفجائي وارتباك أكبر في افراز وحركة الهرمونات النباتية .

وصرح "فهيم " خلال تصريحات له اليوم بأهم الاحتياطات والتوصيات ...

بدأ تحفيز النبات لتجديد النمو وبسرعة تعويضاً عن فترة التوقف بالتالي ومحفزات النمو (وليس منظمات) هامة جداً لاستعاضة واستعادة النمو ، مع وجود رطوبة أرضية مناسبة للمحلول الأراض المحتوى على العناصر الغذائية اللازمة للنمو.

- بعد انتهاء الموجة يتم الرش بمحفزات النمو والعناصر الصغرى وخاصة الحديد والمنجنيز والزنك، يلي ذلك بحوالي 3 أيام اجراء رشة بالزيوت المعدنية الصيفية أو الصابون البوتاسي والابتعاد تماما هذه الفترة عن الرش بالمبيدات الكيماوية الجهازية لأنها تعمل علي استنزاف اكبر لطاقة النبات..

- البدء في شتل محاصيل الخضر أو الفاكهة على معظم الجمهورية وعلى الأربعاء في جنوب مصر .