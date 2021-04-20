برلمانية: منح تراخيص مؤقتة للحضانات فرصة ذهبية لتوفيق أوضاعها

ثمنت النائبة، مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بشأن إدراج حضانات الأطفال ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، مؤكدة أن هذه بمثابة خطوة جادة، لدعم وحماية مؤسسات الرعاية الاجتماعية، كما أن حضانات الأطفال تعد النواة الأولى والأساسية ، والتي عن طريقها يتكون الطفل المصري.

وأوضحت “ محروس” في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن وجود حضانات مناسبة، تتوافق ومعايير مقننة ،من جانب الدولة المصرية، ستسهم بشكل كبير في الحفاظ على استقرار الطفل المصري، لافتة إلى أن هذا القرار من أهم القرارات الداعمة، التي اتخذتها القيادة السياسية..

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنه وبالرغم من وجود عدد كبير من الحضانات، والتى لا تراعي تطبيق المعايير المنصوص عليها بشأن تنظيم العمل بهذه الحضانات من قبل الدولة، إلا أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح تراخيص مؤقتة للحضانات غير المرخصة لحين توفيق أوضاعها، دليل قاطع على تعامل القيادة السياسية بحكمة بالغة، و رشيدة، تفاديا لغلق مثل هذه الحضانات، كما أن هذا يعد بمثابة فرصة ذهبية لتقنين أوضاعها، للحصول على المنح والمزايا الضريبية المقدمة بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جدير بالذكر أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الإثنين، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، و نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية لتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول "متابعة نشاط مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومنظومة حضانات الأطفال، وكذلك النشاط الخيري لصندوق تحيا مصر".

ووجه الرئيس السيسي بإدراج حضانات الأطفال ضمن الأنشطة التي تتمتع بمزايا قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يمنحها تسهيلات ومزايا ضريبية وحوافز أخرى خاصة بتوصيل المرافق وتدريب العاملين وفقاً للقانون.

كما وجه بالإسراع في عملية منح تراخيص مؤقتة للحضانات غير المرخصة لحين توفيق أوضاعها الإدارية ، وترسيخ الهدف الأساسي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال والشباب في بناء الشخصية لتكون قادرة على مواجهة الحياة والتفاعل الإيجابي مع المجتمع.