طارق الشناوي يكشف انطباعه عن مسلسلات رمضان.. ويعلن نجم هذا الأسبوع . .فيديو

قال طارق الشناوي الناقد الفني ، إن الانطباعات الأولى عن مسلسلات رمضان هذا العام ستدوم لدي المشاهدين ولن تتغير وهذا لان هناك فكرا جديدا في أفكار المسلسلات وأصبحت المسلسلات تحتوي علي أهداف ومنها ملف الإرهاب .

وأضاف الشناوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناة " اكسترا نيوز " : أن الأعمال التي تظهر جرائم الإرهاب تقدم فكرة ومعلومة حقيقية ومنها " مسلسل الاختيار " و "القاهرة كابول " بالإضافة إلي أن مسلسل " لعبة نيوتن " يقدم معلومة أيضا من خلال شخصية محمد فراج وهو الذى يستجلب ضعفاء المسلمين لفرض سطوته عليهم وهذا المشهد تم تصويرة في أمريكا .

وأوضح الشناوي ، أن المسلسلات المقدمة في رمضان الحالي بها تنوع فكري كبير ومنها دور يحيي الفخراني وهذا يساعد علي تكوين انطباع لدي المشاهدين مؤكدا أن نجم هذا الأسبوع هو يحيي الفخراني .