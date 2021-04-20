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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بمسلسل "القاهرة كابول"

المفروض يشكروني.. يسرا المسعودي ترد على انتقادات تجسيدها قضية "جهاد النكاح".. فيديو

يسرا المسعودي
يسرا المسعودي

علقت الفنانة التونسية يسرا المسعودي، على انتقاد الجمهور لدورها في مسلسل "القاهرة كابول"، وتهديدها بالقتل لتمثيلها قضية جهاد النكاح.


وقالت الفنانة التونسية يسرا المسعودي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، "مستاءة وحزينة من رد فعل الشعب التونسي"، موضحة "أقوم بعمل حالة رائعة في مسلسل ضخم وكبير، وأقدم اللغة الريفية للبدوي الخاص بنا".

 

وأضافت الفنانة التونسية يسرا المسعودي "المخرج كان يريد التحدث باللهجة التونسية العادية، واقترحت عليه تقديم الدور باللهجة الريفية لأنها تستخدم للكوميديا من أجل الضحك"، متابعة "كنت أريد تقديم الدور هدية للشعب التونسي الكريم باللهجة التونسية في عمل كبير مثل القاهرة كابول".


واستطردت الفنانة التونسية يسرا المسعودي "كان المفروض يشكروني على هذا العمل"، متعجبة "تم الهجوم عليّ واتهموني بأنني أسيء للمرأة التونسية بسبب جهاد النكاح، بالرغم من أن هناك جنسيات كثيرة ذهبت لجهاد النكاح مع داعش".

 

الممثلة التونسية يسرا المسعودى يسرا المسعودى “القاهرة كابول” القاهرة كابول جهاد النكاح

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