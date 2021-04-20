كواليس منح محمد صلاح شارة قيادة منتخب مصر .. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم قرر منح شارة كابتن المنتخب إلي محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي.

وأضاف حتحوت خلال برنامج «الماتش» المذاع على قناة « صدى البلد»، أن القرار جاء بعد إبلاغ المدير الفني اللاعبين الذين يسبقون صلاح في الأقدمية والذين ساندوا هذه الخطوة.

وأفاد هاني حتحوت، بأن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لم يستقر على من سيحصل على شارة القيادة، في حال غياب محمد صلاح، إلا أن النية تتجه لمنحها للاعب الأقدم.