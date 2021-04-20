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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو | أحمد موسى يكشف خطورة الوضع بسوهاج بعد تفشي كورونا .. والري تهاجم إثيوبيا بسبب سد النهضة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

نشر موقع صدى البلد مجموعة من الأخبار الهامة علي مدار الساعة وكان أهمها ما يلي :

 


حقيقة أجور الفنانين في دراما رمضان .. 45 مليون جنيه تتصدر

تناولت قناة "الغد"، في تقرير مصور لها بثته عبر شاشتها، عن حقيقة أجور الفنانين في دراما  شهر رمضان.

 

أكد التقرير، أن أرقاما جزافية عن أجور الفنانين المصريين في رمضان تداولتها تقارير إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، وأن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نفت الأجور المتداولة، مؤكدة أن الهدف منها إثارة الفتنة والبلبلة.

 

بعد ارتفاع إصابات كورونا.. أحمد موسى يكشف حقيقة فرض حظر تجول في سوهاج

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جديدة شأن الوضع الوبائي بمحافظة سوهاج في أزمة جائحة كورونا.

 

وأضاف موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء الاثنين، أن الوضع في سوهاج مقلق وهناك زيادة في نسبة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في محافظة سوهاج ومصر عامة.

 

التأمينات: نسعى للتحول الرقمي بشكل كامل خلال عامين

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن هناك تكليفات من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للهيئة، من أجل ربط بيانات المواطنين ببعضها البعض، وتحديث البيانات بشكل مستمر ودائم، وتم عرض خطة التأمين الاجتماعي للتحول الإلكتروني خلال عامين فقط، على الدكتور مصطفى مدبولي،  من أجل تقديم الخدمات بشكل إلكتروني عن طريق التطبيقات.

 

وأضاف «عوض» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية «extra news »، أن هناك مليون سائق مؤمن عليهم يشترط لتجديد رخصتهم حصولهم على خطاب مطبوع، وسيختفي هذا مع الوقت من أجل استخدام شبكة ربط البيانات من أجل رفع المعاناة عن المواطنين.

 

الري عن سد النهضة: إجراءات إثيوبيا كانت أحادية طوال 10 سنوات
 

قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري، إن أديس أبابا تسعى إلى تخفيض المياه أمام السد بهدف تعليته، تمهيدًا لبدء عملية الملء الثاني؛ في إجراءات أحادية من دون اتفاق مع مصر والسودان استمرت طوال 10 سنوات.

 

وأضاف “غانم”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولى المصرية"، “الوزارة تتابع الإجراءات الأحادية التي تقوم بها إثيوبيا دون الرجوع لدولتي المصب”، لافتا إلي أن القاهرة ليست ضد التنمية في إثيوبيا، بل نريد اتفاقا قانونيا ملزما يتم من خلاله وضع سياسات لعدم الإضرار لدولتي المصب.

 

صاحبة صينية قطار طوخ: فضلت إفطار الصائمين قبل أبنائي
 

قالت هنية طه، صاحبة صورة صينية إفطار موقع حادث قطار طوخ، إن زوجها يعمل في الشرقية ولم يكن متواجدا بالمنزل، ولكنها قررت الذهاب بصينية الإفطار للصائمين المتواجدين بموقع الحادث قبل إفطار أبنائها.

 

وأضافت "هنية"، خلال حوارها مع مراسل برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن المتواجدين كانوا سعداء بها جدًا، معقبة "كنت عايزة أي حد يفطر وربنا كرمني برجل إسعاف قال لي تعالى يا حاجة وقعدوا حول الصينية وكنت فرحانة أنهم بياكلوا أكلي".

 

هل يكره موسيماني كهربا .. نجم الأهلي: أنا محسود وبدبح كل شهر وفيه ناس متربصة بيا .. فيديو

علق محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي، على أزمته مع المدرب الجنوب إفريقي موسيماني، ولماذا لم يكتشف موهبة "كهربا" وإمكانياته بالشكل المعروف عنه.

الوضع الوبائي محافظة سوهاج الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبد الفتاح السيسي التوك شو

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