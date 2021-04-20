الخطيب يهدي لاعبي الزمالك ميداليات الفوز بـ بطولة سوبر اليد

حصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقب دوري السوبر موسم 2020-2021، بعدما تغلب على غريمه التقليدي النادي الأهلي بنتيجة 18-17 في المباراة التي جمعت بينهما على صالة حسن مصطفى في 6 أكتوبر في اللقاء الفاصل لتحديد بطل المسابقة.

وتواجد محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي علي المنصة لإهداء لاعبي الزمالك ميداليات الفوز والتتويج بالبطولة .

وكان الفريقان التقيا يوم الجمعة الماضي في ختام مباريات الدوري وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 28-28، ليحتكم الفريقان للقاء فاصل على صالة حسن مصطفى في 6 أكتوبر لتحديد بطل المسابقة.

وانتهت احداث الشوط الأول بين الفريقين بتقدم الزمالك بنتيجة 11-10 .

الشوط الأول..

تقدم الزمالك في النتيجة 4-1 بعد مرور 6 دقائق ، إلا ان دفاع الأهلي كان صلبا ليدرك التعادل مع الدقيقة التاسعة بنتيجة 4-4، بعدها تقدم الزمالك في النتيجة 6-4 إلى أن ادرك الأهلي التعادل بحلول الدقيقة 15 لتصبح النتيجة 6-6.

وتقدم الزمالك مرة ثالثة في النتيجة 9-6 مع حلول الدقيقة 21 من زمن المباراة الحماسية ، إلا أن الأهلي قلص الفارق لهدف وحيد، ثم تعادل بفضل تألق عبد الرحمن طه حارس الفريق أمام وسام نوار فى الدقيقة 25 من زمن المباراة .

وفي الدقيقة 26 بكار يمنح التقدم لنادي الزمالك بنتيجة 10-9 ، ثم القائم يصد محاولة نعمان، وتعود لبكار الذي يعيد التقدم للزمالك بهدفين لتصبح النتيجة 11-9 .

وفى الدقيقة 29 الأهلي يسجل هدف الشوط الأخير لينتهي لصالح الزمالك بنتيجة 11-10.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بإدراك عمر ياسين التعادل للأهلي لتصبح النتيجة 11-11 ، بعدها شهدت أحداث الدقيقة الثانية من الشوط تألقا كبيرا من عبد الرحمن طه ليحافظ على التعادل للأهلي، وفي الناحية الأخرى تألق محمد علي.

وفى الدقيقة الثالثة يتقدم أكرم يسري الجناح الزملكاوي بالهدف الـ 12 للأبيض، بعدها يتعادل سيسا للأهلي .

وفى الدقيقة الخامسة تقدم الأهلي بعد فاول مهاجم على الدرع، وهجمة مرتدة يضعها إبراهيم المصري في المرمى، بعدها أهدر الأهلي فرصة توسيع الفارق بعد رمية بشير في القائم.

وفى الدقيقة العاشرة دفاع الزمالك يستبسل أمام هجوم الأهلي في ظل النقص العددي، ويسترجع الأبيض الكرة دون تلقي هدف والفارق يتوقف عند هدف للنادي الأهلي.

وفى الدقيقة 13 الأهلي يتقدم 14-12 وأول هدف منذ 4 دقائق ، بعدها أحمد الأحمر يتألق ويبدع ويقلص الفارق. 14-13 للأهلي، بعدها كاستيللو يخترق ويسجل الـ 15 للأهلي ويحافظ على فارق الهدفين.

ومع الدقيقة 17 تألق مبهر من الدرع والأحمر ليمنحا التعادل للزمالك وتصبح 15-15، بعدها الدرع يستعيد التقدم للزمالك، ثم سيسا يهدر التعادل للأهلي أمام تألق محمد علي، لتصبح النتيجة 16-15 للزمالك.

وفى الدقيقة 20 رمية جزائية، أكرم يسري يسجلها ويوسع الفارق للزمالك إلى هدفين. 17-15، بعدها محسن رمضان يقلص الفارق للأهلي لتكون النتيجة 17-16 للزمالك، لتأتي الدقيقة 24 ليدرك الأهلي التعادل.

وفى الدقيقة 25 الأحمر يبدع ويعيد التقدم للزماك 18-17 ،بعدها خليل يتصدى لرمية الأهلي الجزائية ويمنح الزمالك فرصة ذهبية لتوسيع الفارق.

وفى الدقيقة 28 الطيار يرد على خليل ويتصدى لانفراد تام من أكرم يسري، ويمنح الأهلي فرصة التعادل، بعدها بائت محاولات الأهلي بالفشل لتنتهي المباراة بفوز الزمالك 18-17 في مباراة مثيرة.