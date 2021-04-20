حسين زكي: الزمالك يستحق التتويج بدوري المحترفين لليد على حساب الأهلي.. فيديو

قال حسين زكي المدير الفني لفريق كرة اليد بنادي الزمالك، إن فريقه يسعى إلى تحقيق البطولات وعدم النظر لأي شيء آخر.



وأضاف حسين زكي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الزمالك استحق التتويج بدوري المحترفين على حساب الأهلي.



وتابع "لقد درسنا المباراة الأخيرة جيدا، وعالجنا الأخطاء التي وقعنا فيها وبالفعل نجحنا في تحقيق الفوز في مباراة اليوم، أشكر اللاعبين على ما حققوه برغم الظروف الصعبة".



وأكد "هزيمة فريق كرة القدم أمام الأهلي أمس، زادت الضغوط علي لاعبينا لضرورة مصالحة الجماهير البيضاء، وعدم خسارة قمة أخرى".



وأبدى سعادته قائلا "الحمد لله اخدنا اللقب بعد منافسة طويلة، احنا طلبنا من اللعيبة اننا نقتل اللعب ونلعب ببطء علشان نخلص الهجمة في آخر ثانية ولا اتنين، جميع اللاعبين هم نجم الفريق ولايوجد نجم أوحد".