بيريز: لم ندعُ باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ لدوري السوبر.. وإذا رفضا المشاركة لن نلغي البطولة

أكد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، أنه لم يدعُ حتى الآن ناديي بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان للمشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وقال بيريز في تصريحات لبرنامج “ تشيرنجيتو” الإسباني:" لم تتم دعوة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ حتى الآن."

وأضاف:" نحن الآن 12 ناديًا ونريد أن نصبح 15 ناديًا. إذا رفض باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ فلن يتم إلغاء دوري السوبر."

وتابع:"الأندية الخمسة عشر المؤسسة هي الرقم الثابت في البطولة، أندية أخرى مثل نابولي وروما ستتاح لها فرصة المشاركة في المسابقة لسنة مثلًا، دعونا نرى."

وأردف قائلًا:" كان الاتحاد الأوروبي يعمل بطريقة لم أفهمها مع كامل احترامي، نريد إنقاذ كرة القدم، علينا أن نستمر الـ 20 سنة القادمة ولكي لا يخسر أي ناد 200 مليون يورو، فالوضع مأساوي."

وأعلن 12 فريقا أوروبيا، رسميًا إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي، ليكون بديلًا لبطولة دوري أبطال أوروبا.

الفرق المنضمة هي ميلان وأرسنال وأتلتيكو وتشيلسي وبرشلونة وإنتر ويوفنتوس وليفربول ومان سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وتوتنهام.