عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. محافظ القاهرة يشهد تسلم 10 سيارات مجهزة للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة

صدى البلد

يشهد خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم، الثلاثاء، حفل تسلم 10 سيارات مجهزة للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات الأحياء للمواطنين بطريقة ميسرة.

 

ومن المقرر حضور محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في منطقة مطاعم استوديو مصر بحديقة الأزهر.

 

وتحرص الحكومة على التغلب على ما تشهده تلك المراكز من تكدس المواطنين راغبي التقديم على الخدمات، الأمر الذي تطلب ضرورة إيجاد حل لتلك المشكلة بتوفير مراكز تكنولوجية متنقلة تتواجد عند مناطق التجمع السكنية؛ لتخفيف الضغط عن المراكز المتكدسة، وتوسيع دائرة انتشار المراكز التكنولوجية لتشمل كل مدينة وحي وذلك نظرا للارتفاع في التعداد السكني مع زيادة عدد الخدمات التي تقدمها المراكز، إضافة إلى صعوبة إنشاء مراكز تكنولوجية ثابتة في بعض المدن والأحياء.
 

خالد عبد العال محافظ القاهرة مراكز تكنولوجية مراكز تكنولوجية متنقلة

موضوعات متعلقة

التخطيط تكشف تفاصيل تشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم الخدمات الحكومية

مدبولي يشهد توقيع بروتوكول لتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة لخدمات المحليات

ترشيحاتنا

بمدي يصل لـ 700 كم .. أودي تكشف عن ايقونتها الجديدة A6

كبرى شركات الهواتف الذكية تستعد لإطلاق هواتفها بكاميرات سيلفى تحت الشاشة

جمال الغندور: إضاعة الزمالك ضربة الجزاء أمام الأهلي كان في مصلحة "البنا"

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول وليدز يونايتد

أخبار التكنولوجيا.. احذر تحميل WhatsApp pink.. تسريبات تكشف مواصفات Galaxy M32 من سامسونج

الولايات المتحدة تعرب على قلقها من مخطط روسي في البحر الأسود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم: الرئيس السيسي طلب إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا

هل إزالة الشعر الزائد عن الجسم أو الوجه يبطل الصيام؟

بيان عاجل من السعودية بشأن الجلطات الناتجة عن لقاح أسترازينيكا

الحاجة هنية صاحبة صينية إفطار قطار طوخ: "عايزة الأجر من ربنا"

أسعار البنزين الجديدة في مصر .. البترول تكشف التفاصيل وموعد الإعلان

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

قصة راكب حمل كفنه بحقيبة سفره ليقع ضحية حادث قطار طوخ.. فيديو

شاهد.. نهاية مأساوية لمجرم بعد ساعات من قتل امرأة | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مرفت القباني تكتب: الطاقة والكرما بين الوعي والوهم

أحمد شيخو يكتب: السلام والاستقرار بين القوى السلطوية والدولتية والمجتمعية

د. هبة جمال الدين تكتب: فلتنعموا بصحبة الشيطان

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الإصطناعى بين الواقع.. ولغز المستقبل

عثمان المقدم يكتب: قارئة الفنجان

فاطمة يوسف تكتب: 5 أفكار محفزة لصيام الأطفال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

اﻟﻤﺰﻳﺪ