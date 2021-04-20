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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إعلامية كويتية: "الاختيار" ملحمة وطنية.. ويحظى بمتابعة واسعة في الخليج

مسلسل الاختيار 2
مسلسل الاختيار 2

أشادت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، بمسلسل الاختيار "الجزء الثاني"، الذي يعرض تفاصيل ملحمة وطنية سطرها أبناء الشعب، لافتة إلى أنه يحظى بمتابعة واسعة في دول الخليج.


وأضافت "الرشـــيد"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، هناك الاحترافية في المسلسل في تقديم الأحداث والمشاهد وربطها بالواقع الذي شهدته مصر؛ وهو ما شكل صفعة مدوية لـ الإخوان الإرهابية والمندسين وخونة الداخل ووثق فترة مريرة مرت بها مصر على يد أحفاد حسن البنا الإخواني الذي جندته وزرعته بريطانيا منذ سنوات بعيدة لضرب الأمن والاستقرار في الدول العربية.

 

كما أشادت الإعلامية الكويتية، بحالة الأمن والاستقرار التي تنعم مصر بهما في ظل القيادة الحكيمة الرشيدة بقيادة الرئيس السيسي ورجال الوطن الشرفاء من الجيش والشرطة والشعب العظيم. 

 

واختتمت “تحية إجلال وتقدير لكل من الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبي، وولى عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان لدورهم الكبير في وقف مخططات الإخوان الإرهابية والتصدي لهم ووقوفهم بالمرصاد في وجههم ونجاحهم بالقضاء عليهم”. 

الاختيار الإخوان الإرهابية إعلامية كويتية مصر الرئيس السيسي

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