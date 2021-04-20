النائب طارق نصير: وجدنا تعارضا بين الدستور ومواد مشروع قانون تعديل نظام الثانوية العامة

قال اللواء طارق نصير عضو مجلس الشيوخ، إن قبل مناقشة أي قانون في مجلس الشيوخ نقوم بالاجتماع في حزب حماة وطن مع الخبراء والمختصين في المجال ويقمون بمناقشة هذا القانون مع نواب الحزب المنوطين في المجلس بالقانون أي كان هو القانون .

وأضاف طارق نصير خلال مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة" المذاع علي قناه " المحور " : أن هذه المناقشة الغرض منها هو موافقة النواب أو رفضهم للقانون المقدم أو المطروح وهذا يكون بالاستناد إلي مواد الدستور مؤكدا أن جلسة اليوم كانت ساخنة جدا .

وأوضح طارق نصير ، أن وزير التعليم يقود تجربة تطوير التعليم المصري منذ سنوات وحقق بها نجاحات لا يمكن إنكارها مؤكدا أن منظومة التعليم لم يتم تطويرها إلا الان منذ زمن بعيد .

وتابع : إننا وجدنا تعارض بين الدستور ومواد مشروع قانون تعديل نظام الثانوية العامة مؤكدا ان هذا التعارض جاء في المادة رقم 9 والمادة رقم 19 .

واستكمل أن هذا التعارض جاء بسبب انشغال الوزير في أعماله الوزارية أو نتيجة ضغوط أو التزامات علية وبالتالي لم يقوم بالحضور مع جلسة التعليم التي تناقش هذا القانون في الوزارة وهذا هو اصل المشلكة .